快訊

賀錦麗辯論表現佳？搖擺選民過半不信「比川普好」 這件事將成關鍵

影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被「變裝」 宗教狂熱婦帶回家清洗上漆

外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

聽新聞
0:00 / 0:00

南投國姓獲捐幸福巴士 居民考職業駕照支援開車

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓交通不便，經公所媒合資源挹注，今獲贈1輛9人座廂型車，將開辦幸福巴士。記者賴香珊／攝影
南投國姓交通不便，經公所媒合資源挹注，今獲贈1輛9人座廂型車，將開辦幸福巴士。記者賴香珊／攝影

南投國姓偏鄉交通不便，且港源國小今年併入北山國小，孩童接送成問題，公所媒合資源挹注，今獲贈1輛9人座廂型車，將開辦幸福巴士，未來除了協助當地學童就學，也支應鄉民在全鄉交通、埔里聯外路線使用，預計10月初就能上路。

國姓鄉公所指出，當地南港村過去有南港、港源兩國小，但港源今年被併入北山國小，孩童接送問題困擾家長，時任校長梅文慧協助公所媒合翰昌廣告董事長陳麗鳳、新北市福和國際獅子會等，並獲其善心資源挹注捐贈1輛9人座廂型車。

「有了車，但誰要開車。」國姓鄉長邱美玲說，由於南港村不僅學生通學有問題，民眾要搭公車也得先設法到台14線才有車，交通相當不便，研議將獲贈車輛擴大開辦成幸福巴士，協助學童就學，也支應鄉民在全鄉交通、埔里聯外路線使用。

國姓公所為此輔導當地港源社區發展協會向縣府申請取得南投縣市區客運營運執照，居民更出錢出力，為此考取6張職業小客車駕照，提供2輛自家轎車供協會投入路線營運，該輛9人座廂型車則在今天於南港村港源社區舉行捐贈儀式。

而在捐贈儀式上，邱美也提到，目前雖有1輛9人座幸福巴士、2輛自小客車，營運上恐仍捉襟見肘，後續會持續對外尋求資源，希望再添一輛9人座廂型車。陳麗鳳聽到後則當場允諾，她會再提供協助，盡快再捐一輛車給當地民眾使用。

公所表示，現階段的車輛、人力已到位，待與港源社區簽訂行政契約，並協助車輛更換車牌、裝設車機設備，預計10月初就能上路；初步規畫採單程不分距離全票25元，12歲以下與65歲以上半票13元，確切票價仍待研議定案後公布。

南投國姓鄉公所為開辦幸福巴士，輔導港源社區協會取得市區客運營運執照，居民更出力考取職業駕照，也捐車供協會使用。圖／公所提供
南投國姓鄉公所為開辦幸福巴士，輔導港源社區協會取得市區客運營運執照，居民更出力考取職業駕照，也捐車供協會使用。圖／公所提供
翰昌廣告董事長陳麗鳳（左）協助募款，今捐贈1輛9人座廂型車給國姓鄉公所，由國姓鄉長邱美玲（右）代為接受。記者賴香珊／攝影
翰昌廣告董事長陳麗鳳（左）協助募款，今捐贈1輛9人座廂型車給國姓鄉公所，由國姓鄉長邱美玲（右）代為接受。記者賴香珊／攝影
南投國姓鄉公所為開辦幸福巴士，輔導港源社區協會取得市區客運營運執照，居民更出力考取職業駕照，圖為先前營運試跑。圖／公所提供
南投國姓鄉公所為開辦幸福巴士，輔導港源社區協會取得市區客運營運執照，居民更出力考取職業駕照，圖為先前營運試跑。圖／公所提供

偏鄉 公車 南投縣 國姓鄉

延伸閱讀

彰化偏鄉沒公車 地方自力救濟 今年底前1/4鄉市幸福巴士趴趴走

南投竹山幸福巴士2.0今起免費試乘 11月起收費

亦捷科際接手苗栗12條公車路線 竹客空出偏鄉交通紓解！

花蓮富里鄉幸福巴士路線延伸 搭乘人次成長8成6

相關新聞

「最美主持人」白嘉莉開畫展 第一幅作品粉絲176萬買下

有「最美主持人」封號的白嘉莉，今起到23日在新光三越中港店10樓天空劇場，舉辦「白嘉莉的美麗世界」畫展，剛開幕，作品「藍...

曾打造台鐵便當！朱來順接任中捷總經理 目標要讓中捷賺錢

台中捷運公司今舉行董事會，通過台灣鐵路公司前副總經理朱來順接任總經理，9月16日就職。朱來順軌道單位相關歷練40年，負責...

南投人注意！12月增3處科技執法 出包的區間測速也回歸

南投縣警方已於南投市三和三路與復興路口、水里中山路一段與八德街口、國姓中興路與成功街口等3路口增設違規偵測設備，12月1...

台中鴻禧太平高爾夫球場申請擴建 環團籲內政部區委會應駁回

台中鴻禧太平高爾夫球場擴建案曾經環評決議不予開發且經最高行政法院駁回上訴，最近又申請面積變更，內政部國土署上午進行第一次...

南投國姓獲捐幸福巴士 居民考職業駕照支援開車

南投國姓偏鄉交通不便，且港源國小今年併入北山國小，孩童接送成問題，公所媒合資源挹注，今獲贈1輛9人座廂型車，將開辦幸福巴...

現金卡好？南投重陽禮金長輩接受匯款比例低 縣府這樣說

重陽節將屆，南投縣符合領取敬老金資格已突破10萬人，而去年開放能以匯款領取，但全縣選擇匯款者不到2成，埔里今年更僅有8%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。