南投國姓獲捐幸福巴士 居民考職業駕照支援開車

南投國姓偏鄉交通不便，且港源國小今年併入北山國小，孩童接送成問題，公所媒合資源挹注，今獲贈1輛9人座廂型車，將開辦幸福巴士，未來除了協助當地學童就學，也支應鄉民在全鄉交通、埔里聯外路線使用，預計10月初就能上路。

國姓鄉公所指出，當地南港村過去有南港、港源兩國小，但港源今年被併入北山國小，孩童接送問題困擾家長，時任校長梅文慧協助公所媒合翰昌廣告董事長陳麗鳳、新北市福和國際獅子會等，並獲其善心資源挹注捐贈1輛9人座廂型車。

「有了車，但誰要開車。」國姓鄉長邱美玲說，由於南港村不僅學生通學有問題，民眾要搭公車也得先設法到台14線才有車，交通相當不便，研議將獲贈車輛擴大開辦成幸福巴士，協助學童就學，也支應鄉民在全鄉交通、埔里聯外路線使用。

國姓公所為此輔導當地港源社區發展協會向縣府申請取得南投縣市區客運營運執照，居民更出錢出力，為此考取6張職業小客車駕照，提供2輛自家轎車供協會投入路線營運，該輛9人座廂型車則在今天於南港村港源社區舉行捐贈儀式。

而在捐贈儀式上，邱美也提到，目前雖有1輛9人座幸福巴士、2輛自小客車，營運上恐仍捉襟見肘，後續會持續對外尋求資源，希望再添一輛9人座廂型車。陳麗鳳聽到後則當場允諾，她會再提供協助，盡快再捐一輛車給當地民眾使用。