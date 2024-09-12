現金卡好？南投重陽禮金長輩接受匯款比例低 縣府這樣說

重陽節將屆，南投縣符合領取敬老金資格已突破10萬人，而去年開放能以匯款領取，但全縣選擇匯款者不到2成，埔里今年更僅有8%，長輩似乎還是喜歡領現金。但縣府表示，其實匯款較方便，而經宣導，今年匯款比例可望上看2成5。

下月11日就是重陽節，不少縣市都會發放重陽敬老禮金，南投縣領取標準以族群、年齡分別為，年滿60至64歲原住民可領500元，65歲至99歲1000元及100歲以上人瑞1萬元，早年均為現金發放，去年新增開放能以匯款領取禮金。

近期埔里鎮公所召開重陽禮金發放說明會，經統計，埔里鎮符合領取敬老金資格約1.6萬人，但申請用匯款領取僅1327人，占比僅約8%，連1成都不到，多數里長透露，比起匯款，長輩似乎更愛領現金，畢竟拿紅包喜氣，也免去提領麻煩。

不過，縣府表示，由於去年是第一年開放能以匯款方式領取，各地宣導推廣力道、可領取母數差異及地區長輩習慣等因素，13鄉鎮市選擇匯款比例，差異相當大。

根據社會及勞動處統計，全縣符合領取敬老金資格去年突破10萬人，其中仁愛、中寮、國姓採匯款者不到1%，南投市、埔里、草屯則是1%至6%不等，但集集、名間卻都突破7成，鹿谷也達5成，全縣採匯款領取重陽禮金的比例約15.1%。

對此，社勞處表示，其實匯款對於行動不便、子女不在身邊的長輩及公務單位來說都比較方便，里、鄰長也不用四處發送禮金，省時省力又安全，而經加強宣導，像埔里就從4%提高至8%，粗估今年匯款比例上看2成5，未來則可望逐年增加。