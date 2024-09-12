車商在台糖土地違法施工 彰化縣府稱整地未違反規定

和泰集團旗下子公司長源汽車承租溪州鄉進樂段台糖土地，計畫興建汽車展售中心，當地人士今天到縣府前陳情，指長源沒有建照就施工，還將移除老樹群，要求縣府查明開罰。縣府回應表示，業者仍未請照，現場整地未違反規定，承租土地範圍也未有縣府公告保護的老樹。

彰化縣莿仔埤圳產業文化協會與「我愛溪州」團隊成員今天到縣府廣場陳情指出，Toyota集團旗下子公司長源汽車在未取得台糖進樂段970、971、972地號的建照下，違法動工，不僅砂石車、挖土機進出，將大量土方傾倒在台糖土地上施工，危害到土地上的百年老樹，更明目張膽搭建施工用的貨櫃屋。

協會人員說，溪州鄉進樂段970、971、972地號土地分區屬都市計畫內住宅區，縣府也建議做為社福空間使用，但本案卻違反「都市計畫法」，運送大量聯結車進駐，還要砍掉溪州僅存的大片老樹群，在涉及多項爭議下，他們堅持反對的立場，並認為根本沒有開發、設廠的必要性，遂由「我愛溪州」團隊今天向縣府遞交檢舉信，縣府應盡速查明開罰，並勒令停工。

彰化縣政府建設處指出，本案屬於溪州都市計畫住宅區土地，目前尚未請照，現場整地行為也未違反「都市計畫法台灣省施行細則」住宅區的使用管制規定；農業處也表示，經查縣府公告縣內受保護樹木共64株，均未在此次承租土地範圍。