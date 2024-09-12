中秋送禮及烤肉增加垃圾量 彰化縣將加強破袋稽查

中秋送禮及烤肉活動，往往會產生大量廢棄物，據彰化縣環保局統計3年來，中秋節當月垃圾量平均約有6%增量，即垃圾增加約1400公噸，縣議員吳韋達今天質詢時，要求環保局加強民眾垃圾分類觀念。環保局表江培根表示，會鼓勵民眾垃圾減量，也會在網站針對中秋垃圾態樣如何分類來做宣導。

彰化縣環保局指出，去年中秋節期間，環保局加強沿線破袋檢查約2萬5000袋垃圾包，其中發現210包內含有瓦斯罐、髮型噴霧等高壓容器，未妥善分類，恐在垃圾壓縮時，容易產生爆炸引起火災，對於民眾及清潔隊員安全的影響不容忽視。

年節禮品的過度包裝也加重垃圾清運的負擔，環保局表示，今年陸續在春節、端午節、中秋節等節慶稽查628件禮盒，其中4件禮盒過度包裝違規，分別裁處罰鍰，並全數要求業者下架產品。呼籲民眾在挑選中秋禮品時，優先採購產品分量多、包裝材料少、材質種類少、印刷油墨少的禮盒，落實環保觀念。

此外，在月餅盒、塑膠包裝、烤肉工具等應景物品，在中秋節期間使用量增加，呼籲鄉親落實分類，民眾如有回收分類疑慮，可以參考彰化縣資源回收及廚餘細分類項目指引。

彰化縣議員吳韋達今天的議會臨時會也質詢表示，中秋烤肉所使用的一次性的餐具很多，很多社區中秋晚會有政令宣導的作用，環保局未來是否可以透過這樣的管道，來做相關的政令宣導，加強民眾垃圾分類觀念。