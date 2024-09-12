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香菜受災「最高漲上千元」 香菜先生仍推出香菜月餅供不應求
香菜先前受颱風和淹水災情，曾經漲到一台斤上千元，現在產量已回升，價格再回到約150元，不過若比起冬天低價的30元仍屬高檔，北斗香菜農「香菜先生」顏名源、顏佑任兄弟近年來開發各種香菜產品，也與烘培業者開發香菜月餅，由於今年香菜價格太高，一顆成本要貴上逾10元，所以也微幅調漲2.5元，但仍供不應求。
凱米颱風過後，香菜大減，8月甚至有一陣子市面上看不到香菜，不僅小吃攤上的香菜佐料沒了，主婦也買不到香菜，即使好不容易找到，也是「貴森森」。
顏佑任說，香菜在颱後過後的8月初最貴，一台斤最高時到1080元，最近產量慢慢出來，已回穩到每台斤150元，香菜的產期一期約50天，價格要回到100元以下可能要等到10月了。
「香菜先生」兄弟近年來和彰投烘培業、北斗偑巷咖啡等業者推出各種香菜咖啡、香菜麵包、香菜麵，到了中秋節還有香菜月餅，但今年香菜實在太貴，顏佑任說，本來今年不想推出月餅了，因為都是用新鮮香菜製作，成本太高，但老顧客又來詢問，只得再推出，原只預計賣1千盒，因網購太熱烈，預定了二千多盒，趕緊關掉預約到今天止，否則怕供不應求。
顏佑任說，由於今年香菜月餅一顆成本貴上10元以上，但他們只微幅調漲2.5元，一顆賣60元，雖網路預購已停單，但在偑巷咖啡店面每天仍限量供應約50盒，也還有香菜麵禮盒，歡迎民眾來試試特別的香菜產品。
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