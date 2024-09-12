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中部12監獄、看守所合作 受刑人做月餅送20個弱勢團體
國立中正大學犯罪研究中心與矯正署台中監獄、教育部合作，今在中監舉辦「光透高牆、並監送暖」活動，由中部12個監所各自內部實習工廠，製作月餅、鳳梨酥等物資，送給鄰近20多個弱勢團體、社福機關，有別過往外界給予受刑人資源，這次則讓受刑人發揮所長回饋社會。
台中監獄表示，與中正大學犯罪研究中心合辦「光透高強、並監送暖」施用毒品者再犯防止推進計畫，社會接納物資捐贈活動，結合台中、彰化、南投、苗栗、雲林及嘉義等中部12個監獄、看守所及勵志學校，由各自技藝培訓班將製作的實習品，送給附近弱勢團體。
其中，台中監獄的烘培工場有20多名受刑人，監獄也聘請外界有專業執照教師入內指導，培訓受刑人做出各式月餅、鳳梨酥等，藉由這次活動送給南屯區附近3個里的弱勢家庭，以及啟聰學校等單位。
中正大學犯罪研究中心特聘教授楊士隆表示，今天活動源於新世代反毒策略行動綱領，希望用實際行動，把受刑人在監所內製作實習品的心意傳達給社會，降低汙名效應，也減少對受刑人負面的刻板印象，也希望外界理解矯正工作給予支持。
矯正署副署長林明達說，各監獄、收容所等矯正機關，除提供受刑人在監習得一技之長，有助未來出監回歸社會時降低再犯率。
台中監獄典獄長林志雄也說，受刑人也是弱勢團體中一環，尤其對於罹病、高齡的受刑人照顧，監獄也會提升醫療量能，也根據不同人屬性予以規畫處遇、文康活動，並鼓勵積極參與懇親建立家庭支持。
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