彰化「竹塘米」法式米食創意料理 9月28日備1200份品嘗

彰化縣竹塘鄉農會為推廣「竹塘米」，邀請餐飲集團主廚以竹塘米、竹塘洋菇及竹塘蛋等食材做出法式米食料理新創意，開創米食新吃法，預定9月28日在竹塘慈航宮舉辦系列產品行銷活動，現場備有1200份法式米食饗宴餐盒要讓鄉親品嘗。

竹塘鄉農會今天上午在彰化市唯愛庭園餐廳為「竹塘米Bonjour 法式米食饗宴」宣傳，彰化縣長王惠美說，竹塘鄉農會發揮巧思，開發米冰棒、米餐包、米乳酪、米排餐等創意料理，積極推廣竹塘飄䅨米，此次更開發法式米食料理，希望全國各地民眾能來竹塘參加9月28日在慈航宮的行銷活動，品嘗米食，欣賞竹塘田野風光。

王惠美說，這次活動還與慈善公益合作，推出每份1688元，共150份法式米食餐點供民眾訂購，還有驚喜好禮包組合讓民眾帶回家，且農會將把每份訂餐收入捐688元給喜樂愛加倍庇護工廠，價值超過3千元。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，竹塘鄉農會持續努力，找回吃米的人，不論是從稻米培育、品質管控都嚴格把關，希望能將最好吃的竹塘米呈現給國人享用，這次活動邀請新天地餐飲集團彰化唯愛庭園主廚來設計法式米食饗宴，將米食料理更加精緻化。

詹光信並感謝縣長王惠美團隊，以及參山國家風景區管理處協助推廣行銷，號召中彰投觀光店家來享用法式米食饗宴，希望能把竹塘米推銷到中彰投觀光店家，讓竹塘米的銷售力道更大更加深遠，9月28日的活動現場除備有1200份法式米食饗宴餐盒外，還提供米漿及竹塘鄉家政班創意料理。