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集集大地震25週年 11畫家呈現南投埔里重生歷程

中央社／ 南投縣12日電

新故鄉文教基金會邀11名藝術家畫出集集大地震25年後埔里現貌，搭配畫家孫少英當年作品呈現重生歷程，基金會表示，25年前傷痕記憶覆以鮮亮色彩，見證城鎮的復興與蓬勃生機。

今年是921大地震25週年，大埔里地區經1/4世紀重建，過往傷痕幾乎消逝，但地震警惕與教育不能遺忘，因此，新故鄉文教基金會透過文化部支持規劃「畫，25」展覽，邀11名藝術家重回25年前「傷痕地」，以繪畫呈現震後25年變貌，透過藝術力量回顧歷史，並以新、舊地貌對比呈現重建的堅韌，也將記憶傳承下一世代。

「當時被劇烈震撼驚醒，我騎著摩托車到街上，看到整排房屋倒塌，許多大樓傾斜，滿街瓦礫，讓我想起年輕時經過戰亂的廢墟，不自覺就哭了」，93歲畫家孫少英回憶地震仍是滿滿感觸。25年前他帶著為歷史留見證使命穿梭災區，用素描記下山城災後樣貌，並集結成素描集，是在地珍貴史料與藝術作品。

參展藝術家黃義永回憶說，埔里好山好水，遇到地牛翻身就像世界末日，後來隨著重建不同階段，畫下靈巖山寺、紙教堂等作品，蘊含對山城從傾毀到復甦的關切。

藝術家陳光明表示，地震是大自然一部分，人類也是，應思考如何應對災難，做更有意義的事並自我療癒。

藝術家許民盛認為，這次透過畫筆呈現埔里現況，非常有意義，代表從傷痛走出來並大步前進，值得所有埔里人驕傲。

參與多個受災地新創作的朱啟助說，震前開的公司一夕歸零，讓他下定決心做自己真正喜歡的事，震後隨著孫少英、黃義永老師等一起創作至今。

參展藝術家有朱啟助、周靜惠、孫少英、黃義永、梁坤明、陳光明、陳美珍、許民盛、廖珮如、廖秋月、饒淑英，新故鄉文教基金會今天舉行記者會表示，11名畫家筆下25年後新貌，有嶄新建築、有熟悉街區，搭配孫少英舊作，呈現城鎮重生歷程及朝氣風貌。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展致詞指出，透過這次活動，藝術家發揮天職用色彩救贖災難的苦痛，展現災後重建、進步面貌，希望民眾從作品感受希望與勇氣。

埔里鎮長廖志城與會表示，藝術家25年後現地重新創作，不只喚起記憶，也提醒要更警惕做好防災。

921大地震 埔里 藝術家 集集大地震

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