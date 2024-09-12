父子議員20年接力 爭取台水解決大安溪以南5里自來水

台中市大安溪以南的大甲區、外埔區長期水質不佳，市議員楊啟邦說，20多年前，他的父親前議員楊永昌就為此奔走，縣市合併後擱置。最近立委楊瓊瓔協助，台水公司全額自籌3752萬，埋4700公尺管線，可改善約1800戶用水水質及穩定供水，預計12月底完成。

楊瓊瓔與楊啓邦12日上午辦理「外埔送頂店江南管線工程申請大安溪河川公地使用案」改善區域涵蓋大甲區及外埔區，這些區域完工後，原本沒有自來水，里長說尖峰時段水壓也不穩，經常有用戶抱怨斷水，大家都期待自來水接管，改善這些問題。

台水第四區處副處長張子中說，這次延管工程埋設口徑200公厘的自來水管4704公尺，埋設管材使用石墨延性鑄鐵管，使用年限可達40年之久。施工路段更是重新刨鋪路面，提高用路人及行車安全，總經費3752萬元全由水公司自籌。大安溪以南的大甲區頂店里、江南里、德化里、文武里，外埔區廍子里等區域，約1800戶有水可用。

水利署第三河川分署長張稚暉表示，會全力協助同意許可使用，水公司預定9月底進場施工，工期為90工作天，預計12月底完成。

台中市議員楊啓邦今感觸良多，他說，他的父親、前議員楊永昌1999年開始奔走努力改善大安溪以南的水質問題，但縣市合併後，一度擱置。

楊啓邦說，當地居民長年陳情飲用水質欠佳，他當選議員以來，便與服務團隊接續致力推動改善，感謝立委楊瓊瓔協助爭取經費，父子接力盼到好成果，希望盡快完工。

德化里里長李柄杉夫人感謝楊永昌、楊啟邦父子長年改善大安溪以南的大甲區頂店里、江南里、德化里、文武里的居民飲用水質奔走，她說，當地長年飲用地下水源，水質不佳。

楊瓊瓔指出，這項工程是改善居民生活品質的關鍵。她強調，父子議員多年努力迎來實質成果，期待工程能夠徹底解決長期以來的居民飲用水質不佳問題，讓家家戶戶盡早用好水、喝好水。