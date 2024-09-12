快訊

柯文哲政治獻金案 檢今再次傳喚被告會計師端木正

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

聽新聞
0:00 / 0:00

父子議員20年接力 爭取台水解決大安溪以南5里自來水

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委楊瓊瓔與議員楊啟邦合作，爭取水公司全額補助改善大甲、外埔5里的用水品質。圖／楊瓊瓔
立委楊瓊瓔與議員楊啟邦合作，爭取水公司全額補助改善大甲、外埔5里的用水品質。圖／楊瓊瓔

台中市大安溪以南的大甲區、外埔區長期水質不佳，市議員楊啟邦說，20多年前，他的父親前議員楊永昌就為此奔走，縣市合併後擱置。最近立委楊瓊瓔協助，台水公司全額自籌3752萬，埋4700公尺管線，可改善約1800戶用水水質及穩定供水，預計12月底完成。

楊瓊瓔與楊啓邦12日上午辦理「外埔送頂店江南管線工程申請大安溪河川公地使用案」改善區域涵蓋大甲區及外埔區，這些區域完工後，原本沒有自來水，里長說尖峰時段水壓也不穩，經常有用戶抱怨斷水，大家都期待自來水接管，改善這些問題。

台水第四區處副處長張子中說，這次延管工程埋設口徑200公厘的自來水管4704公尺，埋設管材使用石墨延性鑄鐵管，使用年限可達40年之久。施工路段更是重新刨鋪路面，提高用路人及行車安全，總經費3752萬元全由水公司自籌。大安溪以南的大甲區頂店里、江南里、德化里、文武里，外埔區廍子里等區域，約1800戶有水可用。

水利署第三河川分署長張稚暉表示，會全力協助同意許可使用，水公司預定9月底進場施工，工期為90工作天，預計12月底完成。

台中市議員楊啓邦今感觸良多，他說，他的父親、前議員楊永昌1999年開始奔走努力改善大安溪以南的水質問題，但縣市合併後，一度擱置。

楊啓邦說，當地居民長年陳情飲用水質欠佳，他當選議員以來，便與服務團隊接續致力推動改善，感謝立委楊瓊瓔協助爭取經費，父子接力盼到好成果，希望盡快完工。

德化里里長李柄杉夫人感謝楊永昌、楊啟邦父子長年改善大安溪以南的大甲區頂店里、江南里、德化里、文武里的居民飲用水質奔走，她說，當地長年飲用地下水源，水質不佳。

楊瓊瓔指出，這項工程是改善居民生活品質的關鍵。她強調，父子議員多年努力迎來實質成果，期待工程能夠徹底解決長期以來的居民飲用水質不佳問題，讓家家戶戶盡早用好水、喝好水。

水質 議員

延伸閱讀

爭取20多年！台中大甲、外埔1800戶水質改善 年底前完成

影／柯文哲收押後「藍白同台」 藍委：相信上會期的合作

外送平台併購 楊瓊瓔：不應坐視市場怪獸產生

警政署宣傳費暴增13倍 楊瓊瓔：嚴審防政府拿公帑拉攏媒體

相關新聞

「最美主持人」白嘉莉登場 台中新光三越展出80幅畫作

「最美主持人」白嘉莉今起到23日，在新光三越中港店10樓天空劇場，舉辦展覽「白嘉莉的美麗世界」展出80件作品，其中14件...

車商在台糖土地違法施工 彰化縣府稱整地未違反規定

和泰集團旗下子公司長源汽車承租溪州鄉進樂段台糖土地，計畫興建汽車展售中心，當地人士今天到縣府前陳情，指長源沒有建照就施工...

中秋送禮及烤肉增加垃圾量 彰化縣將加強破袋稽查

中秋送禮及烤肉活動，往往會產生大量廢棄物，據彰化縣環保局統計3年來，中秋節當月垃圾量平均約有6%增量，即垃圾增加約140...

香菜受災「最高漲上千元」 香菜先生仍推出香菜月餅供不應求

香菜先前受颱風和淹水災情，曾經漲到一台斤上千元，現在產量已回升，價格再回到約150元，不過若比起冬天低價的30元仍屬高檔...

中部12監獄、看守所合作 受刑人做月餅送20個弱勢團體

國立中正大學犯罪研究中心與矯正署台中監獄、教育部合作，今在中監舉辦「光透高牆、並監送暖」活動，由中部12個監所各自內部實...

彰化「竹塘米」法式米食創意料理 9月28日備1200份品嘗

彰化縣竹塘鄉農會為推廣「竹塘米」，邀請餐飲集團主廚以竹塘米、竹塘洋菇及竹塘蛋等食材做出法式米食料理新創意，開創米食新吃法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。