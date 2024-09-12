爭取20多年！台中大甲、外埔1800戶水質改善 年底前完成

台中市大安溪以南的大甲區、外埔區長期水質不佳，立委楊瓊瓔和市議員楊啓邦聯手爭取，最近終於成功爭取到台水公司同意，以3752萬元經費埋設4700多公尺自來水管線，改善約1千8百戶居民的用水水質，並讓供水穩定。

楊瓊瓔與楊啓邦上午舉辦這項工程會勘，包括台水公司第四區管理處副處長張子中、經濟部水利署第三河川分署分署長張稚暉及多位相關單位代表參與，地方的頂店里長黃安鎮、江南里長李文登 、德化里長李柄杉 、文武里長葉淑惠都出席關心。

改善工程施工區域涵蓋大甲區及外埔區，張子中說，延管工程埋設口徑200公厘的自來水管4704公尺，埋設管材使用石墨延性鑄鐵管，使用年限可達40年之久，且耐震防漏效果好可降低破管維修機率；施工路段更是重新刨鋪路面，提高用路人及行車安全，總經費3752萬元全由水公司自籌。

完工後，大安溪以南的大甲區頂店里、江南里、德化里、文武里，以及外埔區廍子里等區域，約有1800戶受益。由於施工區域屬大安溪河川公地，張稚暉亦表示，會全力協助同意許可使用。水公司預定9月底進場施工，工期為90工作天，預計12月底完成。

楊瓊瓔說，早在20多年前，當時的台中縣議員楊永昌便開始為此奔走，但因縣市合併而擱置，楊啓邦承襲父親心願，一直積極推動供水改善工程，如今已見到成果。期待工程能夠徹底解決長期以來的居民飲用水質不佳問題，讓家家戶戶儘早用好水、喝好水。

楊啓邦回憶，他父親楊永昌曾在1999年針對大安溪以南的水質問題進行陳情，並協調相關單位多次會勘，但縣市合併後，改善方案曾一度擱置。當地居民長年陳情飲用水質欠佳，自他當選議員以來，便與服務團隊接續致力推動改善，感謝立委楊瓊瓔協助爭取經費，終於盼到好的成果，希望這項工程能夠盡快完工。

德化里長李柄杉說，當地長年飲用地下水源，除水質不佳之外，尖峰時段水壓也不穩，經常有用戶抱怨斷水，大家都期待自來水接管，能大幅改善這些問題。