中秋當月垃圾量平均增1400噸 彰縣籲挑禮盒選包裝少

中秋節將至，彰化縣環保局指出，民眾常在中秋送禮，垃圾量跟著增加，連3年中秋節當月垃圾量平均增6%、約為1400公噸，呼籲民眾優先挑選包裝材料及材質種類少的禮盒。

彰化縣環保局今天發布新聞稿指出，中秋節為重要傳統節慶，民眾常會互贈禮品，但隨之而來會產生大量廢棄物，環保局去年中秋節期間加強垃圾破袋檢查，檢查約2萬5000袋垃圾，有210包內含高壓容器，恐怕在垃圾壓縮時容易產生爆炸引起火災，而月餅盒、塑膠包裝、烤肉工具等應景物品在中秋節期間，使用量也隨之增加。

環保局表示，針對春節、端午節及中秋節等節慶稽查628件禮盒，其中4件禮盒過度包裝違規，呼籲民眾挑選中秋禮品時，優先採購產品份量多，包裝材料、材質種類及印刷油墨少的禮盒，落實環保觀念。

環保局指出，月餅盒、塑膠包裝及烤肉工具等應景物品在中秋期間使用量增加，呼籲鄉親落實分類，也建議縣民使用循環容器，包含環保碗盤筷杯等，可減少使用一次性餐具，除保障個人衛生安全，也可減少垃圾量。