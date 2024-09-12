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公費流感及新冠疫苗10月1日開打 彰化9月19日開放線上預約

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
10月1日起，中央分階段接種公費流感疫苗及新冠JN.1疫苗，彰化縣9月19日下午1點起，開放第一階段線上預約。圖／衛生局提供
10月1日起，中央分階段接種公費流感疫苗及新冠JN.1疫苗，彰化縣9月19日下午1點起，開放第一階段線上預約。圖／衛生局提供

10月1日起，中央分階段接種公費流感疫苗及新冠JN.1疫苗，彰化縣自9月19日下午1點起，開放「彰化疫苗接種預約e點通系統」進行第一階公費疫苗線上預約，10月24日下午1點起再開放第二階段線上預約，彰化縣衛生局表示，民眾若無法使用線上預約系統，也可透過合約醫療院所電話預約。

衛生局表示，10月1日起開放第一階段流感疫苗及新冠JN.1疫苗接種對象，為醫事人員及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具有潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母) 、安養、長期照顧（服務）等機構受照顧者及其所屬工作人員、國小至高中職、五專一至三年級學生、禽畜相關及動物防疫人員。

衛生局表示，預約系統自9月19日下午1點起，開放第一階段線上預約；11月1日起，開放第二階段流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病民眾，新冠JN.1疫苗對象為6個月以上民眾，預約系統自10月24日下午1點起開放第二階段線上預約。符合上述接種資格及接種間隔後開始預約，接種當日須核對符合相關接種條件，始可完成接種。

衛生局提醒，流感疫苗可與其他不活化疫苗（包括新冠疫苗）同時接種或間隔任何時間接種，另曾接種新冠XBB疫苗的民眾，需間隔滿84天。預約網址：https://gov.tw/fw3

彰化 新冠疫苗 流感疫苗 衛生局

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