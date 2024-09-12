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批違反宗教中立…大安園區設媽祖雕像 民團反對
大安媽祖文化園區在台中市長盧秀燕上任後推動活化，由興富發公司捐贈媽祖雕像後，上月初開工，但台中市基督長老教會等宗教團體透過民代反映，該園區是市府土地，以觀光名義，興建神像，違反政府應對宗教「中立」態度；市府回應，媽祖雕像是以文化公共藝術角度呈現，民間公司捐贈，其他縣市也有出資辦理宗教設施往例。
台中基督長老教會等宗教團體40多人，昨齊聚市府廣場，以感恩禮拜、詩歌、宣講等方式，表達反對大安媽祖文化園區擺放媽祖神像，國防部前部長蔡明憲、市議員江肇國與會。
台中中會副議長林仁謙說，憲法規定人民有宗教信仰自由，大法官釋字第573號理由書提及，國人無分宗教，在法律一律平等，國家對宗教應謹守「中立寬容」原則，不得對特定宗教獎勵或禁制，市府提供土地，建園區、擺神像，有違憲之虞。
台中市觀旅局回應，園區歷經3任市長12年努力，以文化觀光規畫，無宗教目的，雕像本體以「文化公共藝術」設計，由財團法人台中市興富發文化藝術基金會捐贈，無政府預算，符合土地使用規定。
觀旅局也說，國內也有公部門出資辦宗教設施，有日月潭耶穌堂、馬祖媽祖宗教文化園區、澎湖大倉媽祖文化園區、梨山耶穌堂等，另定期辦理耶誕活動，在機場、車站等處設祈禱室，對宗教採多元態度，沒有獨厚。
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