禾固盃高爾夫賽為公益開打 所得近50萬元捐助家扶等3機構

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
禾固營造董事長張啟章（左）將所得捐贈給暨南大學願景計畫，由校長武東星代表接受。圖／禾固營造提供
禾固營造董事長張啟章（左）將所得捐贈給暨南大學願景計畫，由校長武東星代表接受。圖／禾固營造提供

台中市禾固營造今晚舉辦28周年感恩餐會，同時把6日舉辦的第二屆禾固盃公益高爾夫球邀請賽所得近50萬元全數捐贈給台中南區家扶中心、張秀菊基金會及暨南大學願景計畫，為公益出一份心力。

禾固營造以專蓋別墅及商辦廠房聞名，多年來已有300多棟實績。禾固盃公益高爾夫球邀請賽因為全為公益出發，參加者都需繳交報名費，禾固除了提供各項比賽所需，也把報名費都捐出做公益，同時舉辦餐會宴請大家。

賽事吸引了140名球友，副市長鄭照新、運動局代理局長游志祥及台中市不動產開發公會理事長林正雄都應邀開球。今晚席設30餘桌，立法院副院長江啟臣的妻子劉姿伶也特別與會表示支持，還有立督科技董事長鄭金郎加碼捐贈10萬元，以及牛頓文教事業董事長張志成亦捐6萬元給張秀菊基金會，現場氣氛熱絡。

禾固營造董事長張啟章在晚宴上感謝28年來支持禾固營造的業主、建築師設計師、協力廠商及施工團隊。他說，感恩餐會是要答謝這些合作夥伴及員工，並藉此機會共聚，慶祝公司發展。

他也宣布，近日正籌備推出由國內外知名建築及室內設計師參與的10大名師豪墅社區，因為每戶的建築師都不同，且各以不同特色而知名，因而每戶皆有獨特的建築特色，各界可拭目以待。

張啟章的大女兒張芸菁與女婿廖建豪新婚不久，兩人都是學音樂出身，今晚為了感恩餐會同台獻唱；台中市建築師公會的薩克斯風樂團與歌唱社也登台表演，為餐會帶帶來一波波高潮。

第二屆禾固盃公益高爾夫球邀請賽6日開打，所得近50萬元全數捐贈給暨南大學願景計畫等3單位。圖／禾固營造提供
第二屆禾固盃公益高爾夫球邀請賽6日開打，所得近50萬元全數捐贈給暨南大學願景計畫等3單位。圖／禾固營造提供
禾固營造董事長張啟章的大女兒張芸菁（左）與女婿廖建豪新婚不久，兩人都是學音樂出身，今晚同台獻唱。圖／禾固營造提供
禾固營造董事長張啟章的大女兒張芸菁（左）與女婿廖建豪新婚不久，兩人都是學音樂出身，今晚同台獻唱。圖／禾固營造提供
第二屆禾固盃公益高爾夫球邀請賽6日開打，副市長鄭照新（右）、運動局代理局長游志祥（左）及台中市不動產開發公會理事長林正雄（左二）都應邀開球。圖／禾固營造提供
第二屆禾固盃公益高爾夫球邀請賽6日開打，副市長鄭照新（右）、運動局代理局長游志祥（左）及台中市不動產開發公會理事長林正雄（左二）都應邀開球。圖／禾固營造提供

公益 建築師 設計師

延伸閱讀

盧秀燕被點名反中電北送 鄭照新：陳其邁也喊碳排均衡

新社「白冷圳」超時空搭橋台日！日本金澤市長訪台中

台中市表揚績優里鄰長 8連霸里長蘇福安受好評

台中今表揚264名山線里鄰長 公道伯、俠女里長受矚目

相關新聞

禾固盃高爾夫賽為公益開打 所得近50萬元捐助家扶等3機構

台中市禾固營造今晚舉辦28周年感恩餐會，同時把6日舉辦的第二屆禾固盃公益高爾夫球邀請賽所得近50萬元全數捐贈給台中南區家...

台中大坑商圈推出7條商圈遊程 體驗特色美食超嚴選半日遊

台中市大坑商圈今推出7條有吃有玩又好買的商圈遊程。經發局說，此次除能親身體驗商圈在地文化，更送出百元店家抵用券，讓民眾將...

中科二期擴建...明年1月交台積電 園區人才培育有成果

針對台積電中科擴廠用地，中科管理局長許茂新今天說，未同意價購的土地面積約3.6公頃，占總面積5%，約28位地主，10月初...

泰安鐵道產業文化節10月12日登場 邀情侶夫妻見證「詠不出軌」

台中市政府11日宣布，10月12日將盛大舉辦首屆「泰安鐵道產業文化節」，活動選在具有百年歷史的舊泰安火車站區及周邊街道舉...

企業中秋送暖 推動環保更要改善弱勢族群生活

中秋企業送暖，今天大通電子公司與zero zero彰化金馬城市環保站均透過彰化市公所致贈弱勢慰問金及月餅或物資，zero...

彰化偏鄉沒公車 地方自力救濟 今年底前1/4鄉市幸福巴士趴趴走

彰化縣偏鄉民眾交通不便，基層公所紛紛自力救濟，彰化縣永靖鄉公所今下午舉辦幸福巴士交車典禮，預計本（9）月15日通車，溪州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。