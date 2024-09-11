禾固盃高爾夫賽為公益開打 所得近50萬元捐助家扶等3機構

台中市禾固營造今晚舉辦28周年感恩餐會，同時把6日舉辦的第二屆禾固盃公益高爾夫球邀請賽所得近50萬元全數捐贈給台中南區家扶中心、張秀菊基金會及暨南大學願景計畫，為公益出一份心力。

禾固營造以專蓋別墅及商辦廠房聞名，多年來已有300多棟實績。禾固盃公益高爾夫球邀請賽因為全為公益出發，參加者都需繳交報名費，禾固除了提供各項比賽所需，也把報名費都捐出做公益，同時舉辦餐會宴請大家。

賽事吸引了140名球友，副市長鄭照新、運動局代理局長游志祥及台中市不動產開發公會理事長林正雄都應邀開球。今晚席設30餘桌，立法院副院長江啟臣的妻子劉姿伶也特別與會表示支持，還有立督科技董事長鄭金郎加碼捐贈10萬元，以及牛頓文教事業董事長張志成亦捐6萬元給張秀菊基金會，現場氣氛熱絡。

禾固營造董事長張啟章在晚宴上感謝28年來支持禾固營造的業主、建築師、設計師、協力廠商及施工團隊。他說，感恩餐會是要答謝這些合作夥伴及員工，並藉此機會共聚，慶祝公司發展。

他也宣布，近日正籌備推出由國內外知名建築及室內設計師參與的10大名師豪墅社區，因為每戶的建築師都不同，且各以不同特色而知名，因而每戶皆有獨特的建築特色，各界可拭目以待。