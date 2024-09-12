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彰化偏鄉沒公車 地方啟動幸福巴士

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣永靖鄉地形狹長，被台一線一切為二，鄉民出入不便，鄉公所籌辦幸福巴士，昨天交車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉地形狹長，被台一線一切為二，鄉民出入不便，鄉公所籌辦幸福巴士，昨天交車。記者簡慧珍／攝影

彰化縣偏鄉民眾交通不便，基層公所紛自力救濟，彰化縣永靖鄉公所昨天下午辦幸福巴士交車典禮，預計本月15日上路，溪州鄉公所也預計在10月啟動幸福巴士，年底前全縣26鄉鎮市有6鄉市幸福巴士服務偏鄉居民。

永靖鄉福德國小校長卓鴻賓帶領學童在鄉公所廣場表演跳鼓陣，揭開「下一站，幸福永靖」幸福巴士交車典禮的序幕，台中監理所長楊聰賢說，交通部核定幸福巴士路線可以服務七成的永靖鄉民，若需增加路線可再反映。

永靖鄉長魏碩衛感謝立法委員陳素員、交通部、縣府協助，永靖鄉地形狹長被台一線一切為二，距離省道遠的鄉民沒公車，幸福巴士規畫西行、東行兩條固定路線，西行由永靖火車站出發，終站在竹子活動中心，全程18個站點；東行從竹子活動中心回程，途經園藝景觀產業園區等地，終站回永靖火車站，有14個站點。

副縣長林田富說，永靖鄉幸福巴士一天10班次，除固定停靠站，也受理鄉內7個關懷服務據點預約。縣府致力公共運輸交通服務，布建MOOVO智慧自行車、電動輔助自行車，縣內已有7鄉鎮市、107個站點，縣長王惠美擴大服務面，將在全縣火車站設點，方便旅客，同時推廣輕旅行帶動觀光。

芳苑鄉公所募款，率全縣之先行駛幸福巴士取代停駛公車，今年底將滿3年。員林市公所、竹塘鄉陸續上路服務，溪州鄉幸福巴士預計10月發車，埔心鄉公所最快年底也要開出。

巴士 火車站

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