中科二期擴建 明年1月交台積電 園區人才培育有成果

針對台積電中科擴廠用地，中科管理局長許茂新今天說，未同意價購的土地面積約3.6公頃，占總面積5%，約28位地主，10月初將提報強制徵收計畫，但在內政部核定徵收計畫前，仍可積極跟地主溝通，以達成協議，預計明年第1季交地供台積電建廠。

許茂新說，中科台中二期園區擴建目前同意協議價購的土地面積已達95%，總計有111位地主及地上物，累計同意協議價購人數70%。全案預計年底完成價購。

他說，關於會員球證協商，管理局報請內政部地政司釋疑，地政司回覆應由興農球場解決與支付球場會員收回球證相關費用，興農球場也已接受，正與管理局討論執行細節，將督促妥為處理，並在年底前完成。

據了解，興農球場共發出1750張球證，若依會員要求每張球證收回價格180萬元，收回成本達31.5億元。

另外，為因應少子化及產業缺工，中科管理局協助園區廠商培育優質科技產業人才，推動「科學園區人才培育補助計畫」，今舉辦「科學園區人才培育計畫亮點成果發表」記者會，邀請國立中興大學、國立虎尾科技大學、國立勤益科技大學等三所學校及與其合作之園區廠商，展現執行成果。

該計畫透過補助國內公私立大專校院開辦與園區產業相關之專業課程，進企業實習及業界師資，提供準畢業生專業知識及實務技能。近3學年度已投入2千4百萬元，補助AI、精密機械、積體電路、生物科技、其他領域等共計37件計畫案，培育約2千6百人次，合作園區廠商逾1百家次、園區周邊廠商約120家次。

合作廠商有亞崴機電、天工精密、橙的電子、旭東機械工業及特典工具等，展現計畫執行成果，本次聚焦AI與資訊安全、大數據與自動化、智慧機械等範疇，持續充實園區人才庫。