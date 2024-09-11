企業中秋送暖 推動環保更要改善弱勢族群生活

中秋企業送暖，今天大通電子公司與zero zero彰化金馬城市環保站均透過彰化市公所致贈弱勢慰問金及月餅或物資，zero zero 也開始籌備成立「台灣好回收好生活協會」，希望能促進台灣資源回收率，同時也改善拾荒者生活。

彰化市公所今天在彰化生活藝文館舉行大通電子公司捐助獨居長者中秋節慰問金捐贈，共發給68位獨居長者每人2千元慰問金，市公所也致贈每位長者一盒中秋月餅禮盒。

大通電子公司每逢春節、端午節、中秋節等重要節日，在董事長王鄭晰、副董事長謝阿柳女士支持下，都會捐贈關懷弱勢者慰問金，捐贈善舉已逾30年，今天由董事王寶雍代表致贈慰問金，為獨居長者獻上祝福。

zero zero彰化金馬城市環保站今天則準備了200份物資禮包，包括米、衛生紙、洗衣精、麵條、運動飲料等給中、低收入戶等日常所需生活物資，彰化市長林世賢也到場和業者一起為弱勢族群送暖，祝他們佳節快樂。

zero zero環保服務平台表示，回收站近年融入市民生活圈，舉辦各類環保與在地分享活動、三節關懷等，也為推廣環保意識注入新活力，除了提供便捷的到府搬運服務、清運與銷毀，並透過回收與環保行為獎勵的Ｚ幣回饋機制，讓民眾在兌換中心及環保站可享受優惠。