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彰化偏鄉沒公車 地方自力救濟 今年底前1/4鄉市幸福巴士趴趴走

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉的幸福巴士。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉的幸福巴士。記者簡慧珍／攝影

彰化縣偏鄉民眾交通不便，基層公所紛紛自力救濟，彰化縣永靖鄉公所今下午舉辦幸福巴士交車典禮，預計本（9）月15日通車，溪州鄉公所也將在10月間啟動幸福巴士，到今年底前全縣26鄉鎮市有6鄉市幸福巴士趴趴走。

永靖鄉福德國小校長卓鴻賓帶領學童在鄉公所廣場表演跳鼓陣，揭開「下一站，幸福永靖」幸福巴士交車典禮的序幕，隨後台中監理所長楊聰賢致詞指出，交通部核定幸福巴士路線可服務七成的永靖鄉民，若需要增加路線可再反映。

副縣長林田富說，永靖鄉幸福巴士一天10個班次，除了固定停靠站，也受理鄉內7個關懷服務據點預約。他話鋒一轉，說到縣政府致力公共運輸交通服務，積極布建MOOVO智慧自行車及電動輔助自行車，縣內已有7鄉鎮市、107個站點，縣長王惠美決定擴大服務面，將在全縣火車站設站點，方便旅客使用，同時推廣輕旅行帶動觀光旅遊

永靖鄉長魏碩衛感謝立法委員陳素月和交通部、縣政府全力協助，永靖鄉地形東西狹長，被台一線一切為二，距離省道遠的鄉民沒公車，幸福巴士計畫規畫西行與東行兩條固定巡迴路線，西行路線由永靖火車站出發，終站在竹子活動中心，全程18個停靠站點；東行從竹子活動中心回程，途經園藝景觀產業園區等地，終站回到永靖火車站，有14個停靠站點。

芳苑鄉公所募款，率全縣之先行駛幸福巴士取代停駛公車，接送鄉民到二林鎮購物和就醫，今年底將滿3年。員林市公所幸福巴士營運迄今兩年半，今年改為只行駛沒公車路線的山腳路到市區。竹塘鄉幸福巴士主要接送偏遠村落學生往返竹塘國中上下學，也受理長者預約到社區關懷據點。溪州鄉幸福巴士預計10月發車，埔心鄉公所最快年底也要開出幸福巴士。

彰化縣永靖鄉地形東西狹長，被台一線一切為二，距離台一線較遠的鄉民出入不便，鄉公所幸福巴士今交車，即將服務鄉民。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉地形東西狹長，被台一線一切為二，距離台一線較遠的鄉民出入不便，鄉公所幸福巴士今交車，即將服務鄉民。記者簡慧珍／攝影

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