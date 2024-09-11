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勞工局推薦中市糕餅料理職人 崑派、太陽堂等老店上榜

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
神岡百年老店崑派的招牌肉餅，在地人指名購買。圖／市府勞工局提供
神岡百年老店崑派的招牌肉餅，在地人指名購買。圖／市府勞工局提供

台中市政府勞工局在中秋前夕推薦多位工會精選職人店家，傳統月餅、糕點、肉品禮盒及創意手作料理，崑派餅店、太陽堂老店、天美肉舖、億品食品及姑姑媽咪手作，代表台中工匠精神。

勞工局長林淑媛表示，此次推薦的崑派餅店、太陽堂老店、天美肉舖、億品食品及姑姑媽咪手作等，皆是各工會的精選職人，產品品質有保障且具節慶特色。

勞工局指出，台中直轄市總工會會員林景緒傳承百年老店，頗受在地人喜愛，重視食材安全，招牌產品以自製豬油打造獨具風味芝麻肉餅等，是當地人重大節慶必選名店。

台中市西點麵包業職業工會會員雷坤滿，產品符合大眾口味為訴求，太陽餅這個名詞傳遍全省，成為著名的台中特產。

台灣勞工大聯盟總工會會員賴天權在昌平路金谷市場經營天美肉舖，選用優質豬肉提供健康的肉品禮盒。

台中直轄市中餐服務人員職業工會會員林清立，成立億食品，2022年台中市模範勞工、2023年全國模範勞工，製作出多樣平價化的糕餅類禮盒。

大台中餐飲業職業工會會員傅榆雯的「姑姑媽咪手作」曾獲2022年台中市模範勞工，以自創配方手作、客製化蛋黃酥禮盒。

林淑媛表示，台中各工會會員來自不同產、職業，百工百業專業技能，在職場上發揮創新創意、研發各式產品或料理，因應季節性或不同節日，在專業領域努力不懈、求新求變，彰顯職人價值。

太陽堂餅店經典原味，是老台中人首選。圖／勞工局提供
太陽堂餅店經典原味，是老台中人首選。圖／勞工局提供

勞工局 台中市 職業工會

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