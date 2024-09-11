大安港媽祖文化園區 民團籲改名文化觀光園區

台中市政府規劃大安港媽祖文化園區，並由民間捐贈媽祖雕像，民間團體今天到市府陳情建議，將園區改名為大安文化觀光園區，市府表示，園區是以文化觀光為規劃方向，不是從宗教為規劃方向。

台灣宗教自由關懷協會等民間團體今天前往台中市政府前廣場陳情，對於市府興建大安媽祖園區，呼籲不要違反政教分離原則。

牧師張顯爵表示，大安媽祖神像放在大安媽祖園區，雖然有共識，因為是市府土地，市府也編列預算，如此有違憲法保障宗教自由但不偏袒任何宗教的原則，建議市府將園區改名為大安文化觀光園區。

前國防部長蔡明憲則認為，應禁止豎立任何宗教雕像或象徵物品，才不會違憲及違反司法院大法官會議解釋政府對宗教應保持中立及政教分立的原則。

台中市觀光旅遊局對此表示，大安媽祖文化園區是以文化觀光為規劃方向，不是從宗教為規劃方向，期能藉此園區創造及翻轉海線觀光發展，歷經12年3任市長努力，園區已完成遊憩服務建物並開放公眾參觀。

觀旅局說明，對於園區建置並未預設任何立場，歡迎大家一起遊憩使用，園區定位為提供民眾觀光遊憩休閒的公共場域，現況土地為遊憩用地，均符合相關土地使用規定；至於雕像本體是以文化及公共藝術角度規劃，目前已由財團法人台中市興富發文化藝術基金會捐贈雕像，並無政府預算，目標於115年完成媽祖雕像。

觀旅局指出，國內也有公務部門出資辦理宗教設施，例如：日月潭耶穌堂、馬祖媽祖宗教文化園區、澎湖大倉媽祖文化園區、梨山耶穌堂等案例。市府每年也辦理耶誕節慶祝活動，吸引百萬參觀人潮，市府持多元、開放態度，並不會獨厚特定團體，只要對觀光發展有幫助，市府都歡迎大家一起努力。