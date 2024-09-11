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發展林下經濟 南投林業分署助仁愛鄉賽德克族4村

中央社／ 南投縣11日電

南投林業分署今天與仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷村召開資源共管會議，族人盼未來加入林下經濟產業，首階段推動段木香菇及林下養蜂，已由分署輔導中，下階段栽培金線蓮。

農業部林業及自然保育署南投分署與仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷等賽德克族4村，今天召開第3次資源共管會議，深入交流討論森林產物採取、林下經濟發展、社區林業推動、山村輔導計畫等，會中也邀仁愛鄉公所介紹部落會議組織、職權及召開程序等內容。

南投林業分署透過新聞稿表示，民國112年7月18日成立共管會以來，已協助春陽村、精英村透過專案以漂流木製作入口意象、門牌等；另外，活絡山村綠色經濟，帶領族人至高雄市六龜區參訪台灣山茶栽植環境及產銷作業，並前往新竹縣關西鎮實地瞭解台灣野蜂飼養及銷售管道，後續並安排開辦段木香菇栽植實作課程。

社區林業計畫部分，除補助社區辦理賽德克族傳統文化尋根及保存，也協助修繕地區文化步道，攜手族人共同永續經營山林生態；賽德克族共管會主委卓上龍說，推動山村綠色經濟發展只是第一步，將繼續尋找更多創新作法，盼提升族人生活品質，並保護這片美麗土地。

南投林業分署長李政賢說，賽德克族人關心適合的林下經濟產物，盼透過共管會平台一起學習、分享權利與承擔責任，致力傳承原民山林傳統智慧文化，促進森林經營與生態保育永續發展。

南投 經濟發展 香菇

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