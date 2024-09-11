彰化縣聾人協會獲贈中秋禮 當場用手語「說」五字回報

逢年過年慰問弱勢族群，很少看見失聰老人被關懷，葳格國際學校透過縣議員張 錦昆牽線，今贈送60盒中秋禮盒給彰化縣聾人協會的失聰老人，聾人協會現場回報手語教學，教張錦昆和葳格國際學校董事吳建華等人用手語「說」中秋節快樂。

彰化縣聾人協會10多名失聰老人到張錦昆服務處，打手語聊得很開心，手語翻譯員賴聰賢居間翻譯，告訴張錦昆、代表葳格國際學校捐贈的董事吳建華，失聰老人「交談」內容及想表達「今天來這裡，很開心。」捐贈後，聾人協會會員教手語「中秋節快樂」，眾人跟著比劃。

縣議員張錦昆表示，先前擔任員林鎮長、市長（員林鎮升格）到現在縣議員，彰化縣聾人協會總幹事張建智都找他協助，有時處理聾人事務，有時媒合公司企業募集資源，「攏係歡喜甘願不勉強」，聾人協會希望經由今天捐助中秋禮品活動，提高聾人需要關懷的能見度，公司企業也能投以關愛的眼神並伸援。