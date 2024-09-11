華山沙鹿站月餅缺80盒 弘光科大師生趕製送長輩

華山基金會沙鹿區愛心天使站勸募月餅送長輩缺80盒，弘光科大餐旅管理系助理教授鄭錦慶找友人贊助材料費，並帶2名馬來西亞籍大一新生林尤量及許逢杰趕製月餅，捐贈給天使站。

中秋節即將到來，弘光科技大學今天發布新聞稿指出，由於製作月餅材料漲價，使得今年華山基金會沙鹿區愛心天使站勸募月餅送長輩過節出現80盒缺口。

鄭錦慶得知後馬上找朋友贊助材料費，並帶著2名馬來西亞籍大一新生林尤量、許逢杰，趕製80盒月餅捐贈給天使站，讓長輩可以開心過中秋。2名新生說，很開心到台灣的第一個中秋，就參與了這麼有意義的事。

鄭錦慶指出，從沙鹿區愛心天使站長陳怡婷口中得知天使站碰到困境後，馬上找朋友贊助經費、向系辦公室借教室、找有空檔學生幫忙，從上午9時到晚上7時30分，從揉麵、包餡、烘烤到最後放涼包裝，製作完成80盒月餅捐贈給華山沙鹿區愛心天使站，能夠和學生一起運用技能回饋社會，忙得很開心。

陳怡婷表示，中秋節是月圓人團圓的日子，為了讓獨居長輩也能有過節氣氛，佳節前夕華山基金會募集中秋關懷禮送給獨居長輩，讓長輩感受大眾給予的愛與溫暖。今年因食材漲價等因素，造成月餅漲價，店家利潤緊縮，勸募不到足額月餅送長輩，有80戶缺口。

陳怡婷說，非常感謝鄭錦慶及時伸出援手，出錢出力，號召朋友捐助材料費，又帶領學生親手製作愛心月餅，讓沙鹿區愛心天使站可以送出關懷禮給服務的長者。