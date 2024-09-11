快訊

幻象遭鳥擊卻派飛成失事主因？ 空軍4點說明調查進度

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

華山沙鹿站月餅缺80盒 弘光科大師生趕製送長輩

中央社／ 台中11日電

華山基金會沙鹿區愛心天使站勸募月餅長輩缺80盒，弘光科大餐旅管理系助理教授鄭錦慶找友人贊助材料費，並帶2名馬來西亞籍大一新生林尤量及許逢杰趕製月餅，捐贈給天使站。

中秋節即將到來，弘光科技大學今天發布新聞稿指出，由於製作月餅材料漲價，使得今年華山基金會沙鹿區愛心天使站勸募月餅送長輩過節出現80盒缺口。

鄭錦慶得知後馬上找朋友贊助材料費，並帶著2名馬來西亞籍大一新生林尤量、許逢杰，趕製80盒月餅捐贈給天使站，讓長輩可以開心過中秋。2名新生說，很開心到台灣的第一個中秋，就參與了這麼有意義的事。

鄭錦慶指出，從沙鹿區愛心天使站長陳怡婷口中得知天使站碰到困境後，馬上找朋友贊助經費、向系辦公室借教室、找有空檔學生幫忙，從上午9時到晚上7時30分，從揉麵、包餡、烘烤到最後放涼包裝，製作完成80盒月餅捐贈給華山沙鹿區愛心天使站，能夠和學生一起運用技能回饋社會，忙得很開心。

陳怡婷表示，中秋節是月圓人團圓的日子，為了讓獨居長輩也能有過節氣氛，佳節前夕華山基金會募集中秋關懷禮送給獨居長輩，讓長輩感受大眾給予的愛與溫暖。今年因食材漲價等因素，造成月餅漲價，店家利潤緊縮，勸募不到足額月餅送長輩，有80戶缺口。

陳怡婷說，非常感謝鄭錦慶及時伸出援手，出錢出力，號召朋友捐助材料費，又帶領學生親手製作愛心月餅，讓沙鹿區愛心天使站可以送出關懷禮給服務的長者。

月餅 長輩 馬來西亞

延伸閱讀

彰化郵局送愛到家庭 月餅3種口味暗藏玄機

國民黨南市前主委林進旺出身貧困 逾16年關懷弱勢捐月餅文旦

議員翁杰改行賣月餅？通霄火車站前這幅廣告引人關注

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

相關新聞

彰化媽祖祈福文化節值年爐主「人面闊」 大甲鎮瀾宮也來助陣

一年一度彰化媽祖祈福文化節即將來臨，今年很特別，值年爐主員林福寧宮邀請大甲鎮瀾宮、豐原慈興宮共襄盛舉，連同參加彰化媽祖祈...

彰化縣聾人協會獲贈中秋禮 當場用手語「說」五字回報

逢年過年慰問弱勢族群，很少看見失聰老人被關懷，葳格國際學校透過縣議員張 錦昆牽線，今贈送60盒中秋禮盒給彰化縣聾人協會的...

彰化郵局送愛到家庭 月餅3種口味暗藏玄機

彰化郵局一連5年為彰化家扶中心募捐月餅，今送300盒到員林服務處，彰化家扶主任王震光和社工看到每盒月餅有3種口味，原來甜...

影／大安園區設媽祖雕像違憲？台中民團今聚市府不支持

大安媽祖文化園區在台中市長盧秀燕上任後推動活化，由興富發公司捐贈林默娘雕像後，上月3日舉辦開工儀式，不過台中市基督長老教...

馬英九屆齡最後一游…日月潭萬人泳渡周末登場 警公告交管停車路線

2024第42屆日月潭國際萬人泳渡活動將在本周末舉辦，今年共有2萬2606人報名參加，前總統馬英九第11度挑戰全程，但他...

盧秀燕休長假 傳赴美嫁女

台中市長盧秀燕前天起請假6天，連同周休二日與中秋節，罕見休長假11天；據了解，盧秀燕女兒在美結婚，盧偕夫婿低調赴美，為女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。