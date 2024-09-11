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彰化郵局送愛到家庭 月餅3種口味暗藏玄機
彰化郵局一連5年為彰化家扶中心募捐月餅，今送300盒到員林服務處，彰化家扶主任王震光和社工看到每盒月餅有3種口味，原來甜中帶酸的較受喜愛，王震光感謝彰化郵局體貼家扶兒少的用心。
彰化郵局局長陳樂明說，彰化家扶平日為弱勢家庭及兒少的服務績效有目共睹，早年彰化郵局有員心熱心參與家扶扶幼工作，更讓彰化郵局了解家扶的服務內容，因此2020年起對外募集月餅送彰化家扶，到今年已增至320盒，他必須感謝員工支持「郵愛永續，社會共好」活動。
彰化家扶主任王震光表示，彰化縣受扶助家庭約1700戶，到目前為止，獲贈的柚子可分送1400戶，月餅陸續收到，無法確定分送幾戶，但月餅和柚子非每戶都有；過節前，彰化家扶把中元普度和中秋的各種物資分發出去，受扶助家庭都能得到社會善心人士和團體的關愛，
王震光看到一盒月餅有3種口味，盒子打印「鳳梨」，以為是鳳梨酥。員林郵局經理梁蔚玲說，配合廠商與彰化郵局研究，發現兒少喜歡甜中帶點酸、有豐富口感的月餅，所以在月餅內餡拌入蛋黃和土鳳梨，風味獨特。
彰化家扶統計，彰化郵局2020年捐贈100盒月餅、2021年133盒、2022年200盒、2023年200盒、今年320盒月餅，五年累計捐贈953盒月餅給受扶助家庭。
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