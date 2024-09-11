快訊

幻象遭鳥擊卻派飛成失事主因？ 空軍4點說明調查進度

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化郵局送愛到家庭 月餅3種口味暗藏玄機

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化郵局今送月餅到彰化家扶中心員林服務處。記者簡慧珍／攝影
彰化郵局今送月餅到彰化家扶中心員林服務處。記者簡慧珍／攝影

彰化郵局一連5年為彰化家扶中心募捐月餅，今送300盒到員林服務處，彰化家扶主任王震光和社工看到每盒月餅有3種口味，原來甜中帶酸的較受喜愛，王震光感謝彰化郵局體貼家扶兒少的用心。

彰化郵局局長陳樂明說，彰化家扶平日為弱勢家庭及兒少的服務績效有目共睹，早年彰化郵局有員心熱心參與家扶扶幼工作，更讓彰化郵局了解家扶的服務內容，因此2020年起對外募集月餅送彰化家扶，到今年已增至320盒，他必須感謝員工支持「郵愛永續，社會共好」活動。

彰化家扶主任王震光表示，彰化縣受扶助家庭約1700戶，到目前為止，獲贈的柚子可分送1400戶，月餅陸續收到，無法確定分送幾戶，但月餅和柚子非每戶都有；過節前，彰化家扶把中元普度和中秋的各種物資分發出去，受扶助家庭都能得到社會善心人士和團體的關愛，

王震光看到一盒月餅有3種口味，盒子打印「鳳梨」，以為是鳳梨酥。員林郵局經理梁蔚玲說，配合廠商與彰化郵局研究，發現兒少喜歡甜中帶點酸、有豐富口感的月餅，所以在月餅內餡拌入蛋黃和土鳳梨，風味獨特。

彰化家扶統計，彰化郵局2020年捐贈100盒月餅、2021年133盒、2022年200盒、2023年200盒、今年320盒月餅，五年累計捐贈953盒月餅給受扶助家庭。

彰化家扶中心社工試吃月餅，都誇彰化郵局選得好。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心社工試吃月餅，都誇彰化郵局選得好。記者簡慧珍／攝影

月餅 郵局

延伸閱讀

國民黨南市前主委林進旺出身貧困 逾16年關懷弱勢捐月餅文旦

議員翁杰改行賣月餅？通霄火車站前這幅廣告引人關注

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

愛心推廣善念 明新麵包新營店今捐500個麵包送家扶

相關新聞

彰化媽祖祈福文化節值年爐主「人面闊」 大甲鎮瀾宮也來助陣

一年一度彰化媽祖祈福文化節即將來臨，今年很特別，值年爐主員林福寧宮邀請大甲鎮瀾宮、豐原慈興宮共襄盛舉，連同參加彰化媽祖祈...

彰化縣聾人協會獲贈中秋禮 當場用手語「說」五字回報

逢年過年慰問弱勢族群，很少看見失聰老人被關懷，葳格國際學校透過縣議員張 錦昆牽線，今贈送60盒中秋禮盒給彰化縣聾人協會的...

彰化郵局送愛到家庭 月餅3種口味暗藏玄機

彰化郵局一連5年為彰化家扶中心募捐月餅，今送300盒到員林服務處，彰化家扶主任王震光和社工看到每盒月餅有3種口味，原來甜...

影／大安園區設媽祖雕像違憲？台中民團今聚市府不支持

大安媽祖文化園區在台中市長盧秀燕上任後推動活化，由興富發公司捐贈林默娘雕像後，上月3日舉辦開工儀式，不過台中市基督長老教...

馬英九屆齡最後一游…日月潭萬人泳渡周末登場 警公告交管停車路線

2024第42屆日月潭國際萬人泳渡活動將在本周末舉辦，今年共有2萬2606人報名參加，前總統馬英九第11度挑戰全程，但他...

盧秀燕休長假 傳赴美嫁女

台中市長盧秀燕前天起請假6天，連同周休二日與中秋節，罕見休長假11天；據了解，盧秀燕女兒在美結婚，盧偕夫婿低調赴美，為女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。