彰化媽祖祈福文化節值年爐主「人面闊」 大甲鎮瀾宮也來助陣
一年一度彰化媽祖祈福文化節即將來臨，今年很特別，值年爐主員林福寧宮邀請大甲鎮瀾宮、豐原慈興宮共襄盛舉，連同參加彰化媽祖祈福文化節的13座宮廟，本月27至29日駐駕福寧宮及聯合遶境，民眾一次祈福獲得超值庇佑。
彰化縣政府和文化局今在員林火車站宣傳2024彰化縣媽祖祈福文化節，員林福寧宮等參加彰化媽祖祈福文化節合計13座宮廟的主委等幹部，歡喜為媽祖祈福文化節站台，吸引南來北往旅客佇足觀看。
縣長王惠美說，今年彰化縣媽祖祈福文化節配合活動「媽祖廟集章送好禮」，集章方式分兩種，一種是電子集章，另一種是可攜帶的集章卡，13座宮廟只要集滿其中5座宮廟的章，就送媽祖行李吊飾讓大家一睹媽祖文化的風采，還有「稜轎腳、擲筊求好運」、「拓印神明」等，值年爐主宮員林福寧宮舉辦「員林媽祖大方送」，活動期間到福寧宮拍照打卡可獲贈50元消費券，在活動產業市集或合作店家折抵使用。
員林福寧宮主委林献鐘表示，員林福寧宮匯集信眾捐款回饋社會公益，多次捐贈多輛消防設備車、消毒車等每學期發放逾200萬元協助1500多名學生，25日將再度發放獎助學金以發揚媽祖慈悲大愛精神，這次媽祖祈福文化節，員林福寧宮等13間宮廟集結並邀請大甲鎮瀾宮、豐原慈興宮一起繞境員林市區，歡迎民眾來拜媽祖、看熱鬧、嘗美食。
媽祖祈福神恩滿溢，調理身體久未公開露面的員林市長游振雄出席，首先感謝媽祖聖示選定員林福寧宮擔任爐主，再感謝縣長王惠美擲筊取得媽祖同意舉辦日期，他問「縣長有沒有遙控？」王惠美連連揮手笑說「嘸啦！」游振雄表示，近年員林市旅遊景點再塑造，百果山遊憩區重新整修和開放，民眾一定要來員林市拜媽祖，看看風貌不同的員林。
彰化媽祖祈福文化節重點活動在28日上午，爐主宮廟員林福寧宮集結王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮共13間座廟媽祖鑾轎，加上大甲鎮瀾宮、豐原慈興宮的神轎，媽祖聯合繞境員林市區。
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