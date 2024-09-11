未分類烤肉垃圾亂丟貓羅溪 彰縣府：權責單位處理

彰化縣7月起實施垃圾強制分類，陸續有民眾反映鄉間路邊常出現垃圾亂丟現象；中秋節將至，近日還有未分類烤肉垃圾被丟置貓羅溪周邊，縣府表示，已通知權責單位處理。

一名民眾表示，9日經過彰化縣芬園鄉貓羅溪堤防，看見路旁有數袋垃圾散落一地，除有蛋糕盒、飲料杯、寶特瓶、免洗碗盤，還有烤肉用具、蝦殼、筊白筍等。

此民眾說，這些垃圾明顯是民眾烤肉後未分類，為求方便將所有垃圾混合打包棄置在此，不知是否為垃圾強制分類後遺症，盼相關單位加強取締。

民進黨彰化縣議員李俊諭今天告訴中央社記者，彰化縣7月起推動垃圾強制分類破袋檢查以來，鄉間小路及溪邊經常出現整袋家庭垃圾，尤其颱風過後雜草叢生，撥開路邊草堆很常發現民眾隨意棄置垃圾，已請縣府加強宣導。

彰化縣環保局表示，中秋節前後會有許多民眾相聚烤肉，呼籲應確實做好垃圾分類，為環境盡心力，將使用過木炭、火種用水澆熄，裝袋丟入垃圾車，瓦斯罐排空後交給回收車，蝦殼、茭白筍及有污垢保麗龍容器則屬一般垃圾。