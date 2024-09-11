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影／大安園區設媽祖雕像違憲？台中民團今聚市府不支持

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市基督長老教會等團體今天在市府廣場聚集，反映大安媽祖文化園區辦放神像問題，市議員江肇國（右一）、前國防部長蔡明憲（左二）與會。記者陳宏睿／攝影
台中市基督長老教會等團體今天在市府廣場聚集，反映大安媽祖文化園區辦放神像問題，市議員江肇國（右一）、前國防部長蔡明憲（左二）與會。記者陳宏睿／攝影

大安媽祖文化園區在台中市長盧秀燕上任後推動活化，由興富發公司捐贈林默娘雕像後，上月3日舉辦開工儀式，不過台中市基督長老教會等宗教團體、民代等人，過去即有反映，大安園區占地數千坪都是市府土地，但卻以發展觀光為名義，興建神像，違反憲法政府應對宗教採「中立」態度；市府回應，媽祖雕像是以文化及公共藝術角度呈現，由民間公司捐贈，其他縣市也有出資辦理宗教設施的往例。

台中基督長老教會、台中中會、台中市台灣宗教自由關懷協會等團體40人，今天在市府廣場聚集，以感恩禮拜、唱詩歌、宣講的方式，表達反對大安媽祖文化園區擺放媽祖神像的意見，前國防部長蔡明憲、市議員江肇國也與會表達立場。

台中中會副議長林仁謙說，憲法規定人民有宗教信仰的自由，不過市府提供土地，在大安區興建媽祖文化園區，已經違反憲法，其中大法官釋字第573號理由書中即提到，憲法規定，國人無分宗教，在法律上一律平等，國家對宗教應謹守「中立寬容」原則，不得對特定的宗教加以獎勵或禁制，而台中市府提供土地，興建媽祖園區、擺放神像，即有違憲之虞。

台中市觀旅局回應，大安媽祖文化園區是以文化觀光為規畫方向，非宗教目的，也歷經三任市長12年的努力，媽祖雕像本體是以「文化公共藝術」角度規畫，由財團法人台中市興富發文化藝術基金會捐贈雕像，無政府預算，目標在2026年完成媽祖雕像，對園區設置未預設立場，定位是觀光休憩的公共場域，符合土地使用規定。

觀旅局也說，國內也有公務部門出資辦理宗教設施，包括日月潭耶穌堂、馬祖媽祖宗教文化園區、澎湖大倉媽祖文化園區、梨山耶穌堂等案例，另外市府每年辦理耶誕慶祝活動、在機場、車站等處設置祈禱室，足見對宗教採多元開放態度，不會獨厚特定團體。

台中市基督長老教會等團體今天在市府廣場聚集，反映大安媽祖文化園區辦放神像問題。記者陳宏睿／攝影
台中市基督長老教會等團體今天在市府廣場聚集，反映大安媽祖文化園區辦放神像問題。記者陳宏睿／攝影

媽祖 耶穌

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