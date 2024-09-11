馬英九屆齡最後一游…日月潭萬人泳渡周末登場 警公告交管停車路線

2024第42屆日月潭國際萬人泳渡活動將在本周末舉辦，今年共有2萬2606人報名參加，前總統馬英九第11度挑戰全程，但他明年將超過75歲達泳渡年齡上限，今年很可能「日月潭最後一游」。南投縣政府預估連同隨行家屬，將有5萬餘人來到日月潭觀光旅旅，集集警分局公布日月潭周邊開放路邊停車的時間、路段，強調單向管制時間是9月15日當天6時至活動結束，所有車輛依順時鐘方向行駛環湖公路。

南投縣警局指出，萬人泳渡活動期間，前來日月潭周邊旅遊的遊客，務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，同時也建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢，並儘量將車輛停放於明亮處，車內勿放置行李或貴重物品避免遭竊。

警方並呼籲，當天除全縣砂石車禁駛，警方將加強稽查取締砂石車禁駛等各項違規外，所有參加泳渡車輛依順時鐘方向行駛環湖公路，禁止車輛由頭社經台21甲線往伊達邵方向行駛，台21甲線禁止車輛由伊達邵往九龍路口方向行駛。

集集警分局表示，除九龍口及向山遊客中心兩處外，環潭公路台21甲線2.1至6.5公里除轉彎處外，靠左側山壁車道提供大型車輛依序停車，現場有專人引導，其次是7.3公里潭南三岔路口起，往頭社方向也可靠左側山壁提供小型車依序停放。