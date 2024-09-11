中市經發局赴日交流 促日本企業持續深耕台中

在台日近來互動頻繁，產業供應鏈合作緊密等利多因素加持下，越來越多日本企業願意在台灣深耕投資，為加強日本企業持續深耕台中，台中市政府經發局長張峯源昨天率團一行拜會台北駐日經濟文化代表處，並與經濟組組長林春壽就投資環境及產業合作進行交流。

日企在台中的產業實力雄厚，包括三井不動產、廣三SOGO百貨集團、東京威力、巨菱精密等紛紛投資在地，且日本大分縣、鳥取縣、埼玉縣及愛媛縣開始頻繁訪問台中，蓬勃的投資帶動龐大的就業機會和訂單，同時也推升台中經濟的亮眼成績。

張峯源表示，此次特別參訪羽田創新城（HANEDA INNOVATION CITY）與King SkyFront為日本政府主導的重要新創基地，考察團深入了解創新城市的發展和運作模式，並交流雙方的新創政策。東京綺羅星銀行專務執行董事豊田則義及川崎市臨海部國際戰略本部的成長戰略推進部所長嶋村敏孝也率同仁熱情接待，並分享創新成果。

豊田董事表示，羽田創新城市於2023年盛大開幕，佔地5.9公頃作為新創產業聚落，於羽田機場第3航廈附近，並連結天空橋車站，總建築面積超過13萬平方公尺，由鹿島建設及JR東日本合資打造。參訪人員現場實地走訪KicSpace及PiO PARK新創基地，並與3家新創團隊Algae Bio (藻類研究生物科技公司)、 Pet’s all right（寵物諮詢服務）及KG Motors (小型移動機器人) 相互交流。

張峯源指出，台中水湳經貿園區規劃7塊創研用地，最適合興建研發中心，借鏡此次參訪經驗，未來也會持續招商，帶動創新創業能量。

此外，這次參訪位於川崎市殿町地區的國際戰略基地King SkyFront，所長嶋村敏孝說明，為吸引海內外的新創企業設點，日本政府設立「國家戰略特區」，透過鬆綁法規制度和稅收優惠政策，助力培育新創企業發展。該基地吸引80多家國際知名企業、研究機構以及大學等新創企業合作夥伴進駐，包括全日空(ANA)、理光(RICON)及花王株式會社等，集結醫療至機器人等各種領域的創新研究開發，帶動產業創新發展與技術升級。