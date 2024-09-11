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南投氦氣球1年內完成申請

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣政府打造草屯九九峰遊憩園區，園區將引進氦氣球載客升空觀景。圖／南投縣政府提供
南投縣政府打造草屯九九峰遊憩園區，園區將引進氦氣球載客升空觀景。圖／南投縣政府提供

南投縣府斥資5.22億在草屯打造「九九峰氦氣球樂園」預計2026下半年開園。但氦氣球是否屬航空器，中央與地方認定有歧異，申請一度卡關。縣府表示，經立委協調，與中央取得共識，估1年內完成申請，力求如期營運。

草屯九九峰範圍廣大，擴及台中霧峰、太平，視野開闊景觀優美，縣府規畫發展空域觀光，引進氦氣球載客升空，直上150米高空俯覽山脈及烏溪沿線景致，單趟至少載15人，完成後將是全台首座氦氣球遊憩園區，縣府預計2026年下半年開園。

全案2022年10月開工，基礎工程預計明年3月完工，向民航局申請採購氦氣球建置，雙方對航空器認定有歧異，導致卡關。

據了解，飛航法規中的「自由氣球」是指非藉機械推動輕於空氣的載人航空器，但縣府引進的氦氣球包含球體及機械設備，且由機器收放鋼索控制氦氣球升降，民航局認為非屬民用航空法的航空器，被打回票。

縣府表示，立委游顥上月27日邀民航局、國土署、營建署等協調氦氣球及基礎設施管理事宜，因氦氣球非傳統的民用航空器，尚無相關法源規範，初步結論將以空域、地面設施分開申請，盡快完成審查取得核可。

觀光處長陳志賢說，協調會中與中央達成共識，分工輔導縣府在1年內完成氦氣球升空籌備及相關作業，本月下旬交通部次長主持跨部會合作研商， 確認申請方式。

南投縣 民航局

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