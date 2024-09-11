彰化縣人口跌破123萬 離升格更遠了

依內政部統計，彰化縣人口數8月底為122萬9835人，跌破123萬，較7月底的123萬1000人，減少1165人。如果依每月流失千餘人的速度，估計彰化縣3年內跌破120萬人大關，距升格直轄市的125萬門檻，越離越遠。

彰化縣是六都以外第一大縣，1971年人口破百萬，2004年達131萬5034人最高峰，隨後逐年下降，2010年減到130萬7286人，到2022年4月人口數124萬9807人，首度跌落升格直轄市的125萬人門檻，原本兩名副縣長編制也減為1人，且跌勢不停，到2023年11月再跌破124萬人。

內政部統計，今年8月與去年同期比較，人口增加率最高是桃園市0.89%，其次新竹縣0.85%，再其次台中市0.51%；嘉義縣減1.04%，其次彰化縣少0.96%，再其次南投縣減0.87%。

彰化縣府指出，多數縣市人口均有流失趨勢，彰化縣的人口減少，不外乎出生率降低，加上六都磁吸效應，因台中市就業及就學方便、社會福利優等因素，彰化遷出比遷入多，造成人口逐年遞減。

縣府表示，努力招商引資、推動交通建設，創造適合就學、就業、就養的生活環境，打造適合年輕人在地發展空間，讓更多青年返鄉，期待帶動人口成長。

民進黨縣議員莊陞漢認為，台灣的區域畸形發展，尤其六都坐享較多資源及發展遠景，磁吸鄰近縣市人口，像屏東與高雄、彰化與台中、嘉義與台南情況相同，誰當縣長都難以改變大趨勢。除非特定產業形成聚落，吸引大量就業人口，但中央有必要調整區域發展定位與資源分配，讓直轄市毗鄰縣有機會翻轉。