中捷續虧損 分3年增資20億

台中捷運綠線從2021年4月25日通車至今3年半，連年虧損，資本額35億元預估明年初有用罄風險，無法支應未來營運。交通局昨在市政會議提案「中捷調增額定資本額評估計畫」分3年共增資20億元，累計資本額將達55億元。中捷指出，今年度虧損可控制在5億內，在捷運藍線興建完成前，須增資維持財務穩定，全力開源節流期早日自負盈虧。

台中市政會議昨通過「中捷增資計畫」均由市庫負擔，中捷預估明年虧損達6.2億元，第一個資本額35億元所剩無幾，無法支應明年營運。交通局指出，捷運僅有綠線，初期要達到收支平衡確有困難，35億資本額只夠撐到明年初，市政會議快速通過，分3年共增資20億。

議員陳淑華指出，中捷財務規劃應符合公司治理原則。最近運量略增加，但仍沒有達到原來的預估運量，且最近幾次中捷公安事件，未來有必要擴大安全投資。

議員林祈烽說，捷運雖不宜過分計較盈虧，但也不能連年虧損視為當然，應盡力開源節流，加強各站轉乘運具的便捷性，另參考北捷、高捷引進知名圖文作家，推聯名彩繪列車及相關周邊商品、大型活動交通聯票等，吸引民眾搭乘，否則市庫填不了這個大錢坑。

議員林霈涵希望中央加速核定捷運藍線、橘線，讓台中的捷運路網，希望捷運公司強商業空間經營，讓有人氣的知名品牌進駐，自帶流量讓冷冰冰的捷運站成為新的觀光熱點。

中捷指出，公司辦理資本額調增計畫，以支應營運必要開銷並改善財務體質。去年日平均運量3.6萬人次，今年逾4.28萬人次，預估明年提升到4.9萬人次，另有廣告、租賃收入，全力開源節流。