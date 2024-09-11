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盧秀燕休長假 傳赴美嫁女

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

台中市長盧秀燕前天起請假6天，連同周休二日與中秋節，罕見休長假11天；據了解，盧秀燕女兒在美結婚，盧偕夫婿低調赴美，為女兒獻上祝福。中市府市政會議昨由副市長黃國榮主持，盧請假消息才曝光，市府表示，盧市長因個人因素請假，18日恢復上班，請假期間由黃國榮副市長代理職務。

盧秀燕擔任台中市長後，幾乎全年無休，上次因個人因素請長假為二年前動髖關節手術。資深議員表示，盧秀燕有家庭活動，外界應尊重其隱私，不必過度深究。

盧秀燕人氣高，走到哪裡都吸引目光，不過她極度重視家人隱私，對兒女訊息保護甚嚴，很少在媒體上曝光。盧秀燕上周末起就沒有公開行程，市政會議通常由她主持，昨天罕見地由副市長黃國榮主持，明天行政院會也排定副市長鄭照新出席。

盧秀燕7月赴美西訪問時，「市長女兒將在美國結婚」的消息，就在與盧熟悉的議員間傳開來。據了解，盧秀燕這次請長假，主要是偕夫婿廖述嘉赴美，參加女兒婚禮。

據傳盧秀燕的女婿是美國人，在台灣工作多年，今年初盧已升格當丈母娘，兩家低調宴客，僅席開數桌，這次是男方在美國舉辦婚宴，盧罕見請長假，也讓「市長媽媽」嫁女兒的消息曝光。

中市府表示，不證實外界消息，市長因個人因素請假，無法多作說明。

盧秀燕

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