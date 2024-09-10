快訊

雙颱將生成！這日起水氣增多「濕答答」 中秋節天氣受1原因影響

「怎麼做都行，快就好」揭柯文哲交辦便條內幕 游淑慧：要局處硬吞

獨／調高換股比例？台新金、新光金明日將先後召開臨時董事會

1歲女嬰疑痰咳死亡 中市社會局：保母涉違法收托將查辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區1名1歲女嬰疑痰咳休克死亡，台中市社會局表示，檢察官將相驗釐清死因，居家托育服務中心立即派遣訪視輔導員前往，經查該處不是登記收托地址，周姓保母已在2月辦理暫停托育，疑似違法收托，將依相關法規嚴查嚴懲，絕不寬貸。

台中市社會局說明，上周有民眾檢舉周姓保母在另外1處龍井區違法收托，居托中心無預警查核，但周姓保母當時以私人住宅為由，拒絕訪輔員進入，訪談時否認收托幼兒，現場也沒有聽見幼兒聲音，本案預計2個月內複查。

社會局強調，周姓保母為暫停托育狀態，若未辦理恢復即收托，違反居托管理辦法第15條規定，社會局可令其限期改善；若後續追查收托人數達5人以上，將依違法兒少權法第82條規定，裁罰6萬元到30萬元罰鍰及公布姓名。

台中市清水警分局表示，今天上午11時40分許，119通報該分局沙鹿區1名女嬰休克送醫救治，分局立即派員趕往，女嬰於下午1時30分搶救不治，警方依規定通報社會局，調查相關人員及現場採證後，報請台中地方檢察署檢察官相驗以釐清案情。

保母 台中市 托育

延伸閱讀

宜蘭冬山鄉公設民營托嬰中心啟用 收托48人還剩6名額

守護特殊兒 新北祭出收托發展遲緩兒獎勵金

1歲小主人鬧脾氣大哭 6隻暹羅保母「同步閃躲飄」還甩鍋彼此：你去哄他啦！

屏東推動族語保母向下扎根 增55名生力軍

相關新聞

南投縣調解成功率近8成 法務部複評前8強鄉鎮市

南投縣去年度調解成功率達79%，法務部法律事務司今到縣府實地考評，縣府新聞及行政處長蔡明志率績優前8名的鄉鎮市公所調解會...

1歲女嬰疑痰咳死亡 中市社會局：保母涉違法收托將查辦

台中市沙鹿區1名1歲女嬰疑痰咳休克死亡，台中市社會局表示，檢察官將相驗釐清死因，居家托育服務中心立即派遣訪視輔導員前往，...

不計成本服務農民 彰化溪州農業推廣教育中心今啟用

彰化縣溪州鄉農會穩健經營，今年逾放比達到0%且服務農民績效卓著，獲農業部及縣政府補助新建大庄農業推廣教育中心，擺脫大庄分...

南投竹山幸福巴士2.0今起免費試乘 11月起收費

竹山鎮因無鐵路，居民外出皆依賴公路客運往來異地，但仍有許多偏鄉居民難以獲得便捷的交通服務，在縣府協助下，幸福巴士2.0計...

家有喜事！盧秀燕請休假 原來偕夫婿赴美參加女兒婚禮

台中市府今公告通知，市長盧秀燕因個人因素休假，9日起請假6天，中秋節隔天9月18日上班，請假期間職務由黃國榮副市長代理。...

「台中市即時交通資訊網」全新上線 出門一手掌握路況

上班途中會不會遇到交通事故大塞車？旅遊旺季出門該走哪條路？「台中市即時交通資訊網」新改版，透過236支道路監視器，可掌握...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。