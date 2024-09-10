1歲女嬰疑痰咳死亡 中市社會局：保母涉違法收托將查辦

台中市沙鹿區1名1歲女嬰疑痰咳休克死亡，台中市社會局表示，檢察官將相驗釐清死因，居家托育服務中心立即派遣訪視輔導員前往，經查該處不是登記收托地址，周姓保母已在2月辦理暫停托育，疑似違法收托，將依相關法規嚴查嚴懲，絕不寬貸。

台中市社會局說明，上周有民眾檢舉周姓保母在另外1處龍井區違法收托，居托中心無預警查核，但周姓保母當時以私人住宅為由，拒絕訪輔員進入，訪談時否認收托幼兒，現場也沒有聽見幼兒聲音，本案預計2個月內複查。

社會局強調，周姓保母為暫停托育狀態，若未辦理恢復即收托，違反居托管理辦法第15條規定，社會局可令其限期改善；若後續追查收托人數達5人以上，將依違法兒少權法第82條規定，裁罰6萬元到30萬元罰鍰及公布姓名。

台中市清水警分局表示，今天上午11時40分許，119通報該分局沙鹿區1名女嬰休克送醫救治，分局立即派員趕往，女嬰於下午1時30分搶救不治，警方依規定通報社會局，調查相關人員及現場採證後，報請台中地方檢察署檢察官相驗以釐清案情。