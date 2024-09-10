不計成本服務農民 彰化溪州農業推廣教育中心今啟用

彰化縣溪州鄉農會穩健經營，今年逾放比達到0%且服務農民績效卓著，獲農業部及縣政府補助新建大庄農業推廣教育中心，擺脫大庄分部長期當無殼蝸牛，強化服務農民及行銷農特產品的功能。

溪州鄉農會今舉辦大庄農業推廣教育中心啟用典禮，中央農政單位官員和副縣長林田富、溪州鄉長江淑芬、縣農會總幹事長建豐、各鄉鎮市農會總幹事出席，現場祥獅獻瑞喜氣洋洋，林田富代表縣長王惠美致贈匾額「惠農無疆」，期許溪州鄉農會繼續照顧農民和發展農業。

鄉農會總幹事彭顯賦表示，大庄分部1983年4月設立，長期租屋，舉辦活動有所不便，農業部和縣政府考量偏鄉農民集會與農業教育的需求，補助經費加上鄉農會自籌款，合計約2000萬元為大庄分部興建新家，功能也提升為農業推廣教育中心，面積約86坪，未來農業推廣教育訓練及農民服務工作，並協助政府推動各項農業政策及法令，也作為協助農民解決農產品銷售問題的基地。