南投縣調解成功率近8成 法務部複評前8強鄉鎮市

南投縣去年度調解成功率達79%，法務部法律事務司今到縣府實地考評，縣府新聞及行政處長蔡明志率績優前8名的鄉鎮市公所調解會接受複評，副司長林映姿感謝地方調解委員協助，有效疏減訟源，也聽取地方意見，盼調解業務推行順利。

縣府指出，府內每年配合中央進行調解業務考核，派員實地走訪全縣13鄉鎮市公所調解會評查業務績效，了解各地調解委員會運作情形，而今年初評結果提報南投市、草屯、竹山、水里、信義、鹿谷、埔里、中寮等8鄉鎮市接受中央複評。

法務部法律事務司副司長林映姿今帶隊到縣府實地考評，她表示，法務部針對調解業務有訂定鄉鎮市調解獎勵金核發要點，每年抽查實地考評，而全國去年調解案件達14萬件，南投縣案件數為3169件，調解成功率達79%，今天進行複評。

縣府新聞及行政處長蔡明志今率績優前8名的鄉鎮市公所調解會接受複評，並主持考評會議，他在會中肯定13鄉鎮市調解委員會的辛勞和付出，減少縣內司法相關的爭端與訴訟，更希望今接受複評的前8強能獲鄉鎮市調解獎勵金的榮譽。