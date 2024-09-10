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南投縣調解成功率近8成 法務部複評前8強鄉鎮市

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
法務部法律事務司今到南投實地考評調解業務，由縣府行政處長蔡明志（最後排左2）主持考評會議。圖／南投縣政府提供
法務部法律事務司今到南投實地考評調解業務，由縣府行政處長蔡明志（最後排左2）主持考評會議。圖／南投縣政府提供

南投縣去年度調解成功率達79%，法務部法律事務司今到縣府實地考評，縣府新聞及行政處長蔡明志率績優前8名的鄉鎮市公所調解會接受複評，副司長林映姿感謝地方調解委員協助，有效疏減訟源，也聽取地方意見，盼調解業務推行順利。

縣府指出，府內每年配合中央進行調解業務考核，派員實地走訪全縣13鄉鎮市公所調解會評查業務績效，了解各地調解委員會運作情形，而今年初評結果提報南投市、草屯、竹山、水里、信義、鹿谷、埔里、中寮等8鄉鎮市接受中央複評。

法務部法律事務司副司長林映姿今帶隊到縣府實地考評，她表示，法務部針對調解業務有訂定鄉鎮市調解獎勵金核發要點，每年抽查實地考評，而全國去年調解案件達14萬件，南投縣案件數為3169件，調解成功率達79%，今天進行複評。

縣府新聞及行政處長蔡明志今率績優前8名的鄉鎮市公所調解會接受複評，並主持考評會議，他在會中肯定13鄉鎮市調解委員會的辛勞和付出，減少縣內司法相關的爭端與訴訟，更希望今接受複評的前8強能獲鄉鎮市調解獎勵金的榮譽。

法律事務司副司長林映姿也當場感謝各鄉鎮市調解委員會的努力，不但能有效疏減訟源，讓縣民甚至國人都有感，也盼聽取地方第一線人員的聲音和反應意見，了解業務執行情形，讓調解業務推行能更順利，嘉惠更多民眾。

法務部法律事務司副司長林映姿（右1）今率隊到南投縣進行實地考評，對該縣績優前8名鄉鎮市公所調解會進行複評。圖／南投縣政府提供
法務部法律事務司副司長林映姿（右1）今率隊到南投縣進行實地考評，對該縣績優前8名鄉鎮市公所調解會進行複評。圖／南投縣政府提供
法務部法律事務司副司長林映姿（左）今到南投實地考評調解業務，由縣府行政處長蔡明志（中）主持考評會議。圖／南投縣政府提供
法務部法律事務司副司長林映姿（左）今到南投實地考評調解業務，由縣府行政處長蔡明志（中）主持考評會議。圖／南投縣政府提供

南投縣 成功 法務部

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