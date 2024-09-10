影／可怕！南投汽機車狹彎對撞 女大生噴飛倒地

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里有大學生騎車行經桃米巷，與汽車對撞，機車乘客噴飛落地，骨盆腔破裂，傷勢嚴重；地方反映該路段路狹，且有視線死角，盼改善。議員陳宜君今邀相關單位會勘，研議增設減速標誌排水溝加蓋擴充路寬等方式，降低事故發生。

埔里桃米巷是通往桃米生態村、妮娜巧克力城堡等觀光景點的重要道路，且因鄰近國立暨南國際大學，周邊民宿、出租學生宿舍林立，往返車流不少。但該道路為長斜坡，且因路幅不寬又有彎道，行車均趨於道路中間，因此常有碰撞事故。

而在上周三（4日），有暨大學生共乘機車行經桃米巷，下坡時疑彎道視線死角，與對向汽車直接發生碰撞，機車後座女生因強烈撞擊，人噴飛倒地，骨盆腔破裂，傷勢嚴重，緊急手術後須休養至少1個月，詳細肇責仍待警方進一步調查釐清。

地方則反映，桃米巷寬度僅約5公尺，而該事故發生地點為明顯的轉角，上、下坡的車輛恐產生視線死角，且因下坡彎道旁是沒加蓋的大水溝，行車得走路中間，因此容易發生對撞意外，當地居民、暨大師生均盼相關單位設法改善。

縣議員陳宜君今邀集當地公所、警方、暨大、農村水保署等相關單位會勘，她協調公所清除道路兩側雜草清除，經多方研議，盼視沿線路段需求增設反光防撞桿、減速慢行標誌等，並將排水溝加蓋擴充路寬，避免車輛過度趨往路中間釀事故。

南投埔里有大學生騎車行經桃米巷，與汽車對撞，機車後座女大生噴飛倒地，骨盆腔破裂，傷勢嚴重。圖／民眾提供
南投埔里有大學生騎車行經桃米巷，與汽車對撞，機車後座女大生噴飛倒地，骨盆腔破裂，傷勢嚴重。圖／民眾提供

排水溝 標誌

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