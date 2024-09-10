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竹山幸福巴士2.0今起免費試乘 11月起收費

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
幸福巴士2.0今天起結合預約乘車系統及科技平台，採用5至9人座的小型巴士，深入偏鄉接送民眾。圖／竹山鎮公所提供
幸福巴士2.0今天起結合預約乘車系統及科技平台，採用5至9人座的小型巴士，深入偏鄉接送民眾。圖／竹山鎮公所提供

竹山鎮因無鐵路，居民外出皆依賴公路客運往來異地，但仍有許多偏鄉居民難以獲得便捷的交通服務，在縣府協助下，幸福巴士2.0計畫今天啟動，試營運至10月31日止，供鎮民免費搭乘，11月起恢復市區客運票價收費，未來收費方式採三段票計價，一段票全票25元、半票13元，持悠遊卡、一卡通或敬老愛心卡即可搭乘。

竹山鎮公所表示，幸福巴士2.0結合預約乘車系統及科技平台，採用5至9人座的小型巴士，深入偏鄉接送民眾，營運路線包括固定路線與彈性預約路線，透過提供固定及彈性預約路線，滿足民眾之通勤、就醫、採買等需求，並協助偏遠地區居民與其他大眾運輸無縫接駁。

竹山林內線是連接竹山鎮與林內火車站，方便居民轉乘台鐵；平日固定路線班次19:20、20:50（往林內），20:10、21:40（往竹山）；假日班次是17:00、18:10、19:20（往林內），17:40、18:50、20:20（往竹山）；彈性預約路線的幸福延竹線，是由中和里至延山里，沿線居民可預約接送；幸福竹山線由富州里至桶頭里，服務北至南的居民。

鎮長陳東睦表示，今天起，鎮民需於前一天預約，2人以上即可發車，幸福巴士2.0不僅是為了滿足鎮民的交通需求，更可提升生活便利，盼能夠進一步拉近城鄉距離，讓偏鄉更輕鬆地享受各種生活資源，鎮民可依外出需求安排接送，試辦期間歡迎民眾免費體驗，並提供建議藉此完善服務。

幸福巴士2.0計畫11月1日起恢復市區客運票價收費。收費方式採三段票計價，一段票全票25元、半票13元；段次收費，以8公里為里程段次基礎，超過8公里以上為二段票，最多計算至三段票。

幸福巴士2.0今天起結合預約乘車系統及科技平台，採用5至9人座的小型巴士，深入偏鄉接送民眾。圖／竹山鎮公所提供
幸福巴士2.0今天起結合預約乘車系統及科技平台，採用5至9人座的小型巴士，深入偏鄉接送民眾。圖／竹山鎮公所提供
幸福巴士2.0今天起結合預約乘車系統及科技平台，採用5至9人座的小型巴士，深入偏鄉接送民眾。圖／竹山鎮公所提供
幸福巴士2.0今天起結合預約乘車系統及科技平台，採用5至9人座的小型巴士，深入偏鄉接送民眾。圖／竹山鎮公所提供
幸福巴士2.0今天起結合預約乘車系統及科技平台，採用5至9人座的小型巴士，深入偏鄉接送民眾。圖／竹山鎮公所提供
幸福巴士2.0今天起結合預約乘車系統及科技平台，採用5至9人座的小型巴士，深入偏鄉接送民眾。圖／竹山鎮公所提供

偏鄉 巴士 票價

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