家有喜事！盧秀燕請休假 原來偕夫婿赴美參加女兒婚禮

台中市府今公告通知，市長盧秀燕因個人因素休假，9日起請假6天，中秋節隔天9月18日上班，請假期間職務由黃國榮副市長代理。盧秀燕罕見因個人因素請長假，傳出盧秀燕與丈夫廖述嘉，赴美參加女兒婚禮。

據了解，今年1月盧秀燕升格當丈母娘，但兩家非常低調，僅在日月千禧酒店席開數桌；盧的女婿是美國人，在台工作多年，因盧秀燕罕見請長假，「市長媽媽」嫁女兒的喜訊也隨之曝光。

盧秀燕早在上次出訪美國前，「市長女兒將在美國結婚」的訊息，就在與盧秀燕熟悉的議員間傳開來。這次男方在美國辦喜事，盧秀燕請長假偕夫婿出席，給女兒祝福。

據了解，盧請假6天，加上前後周休二日與中秋節，盧秀燕將連休11天。中市府不證實此事，只強調「市長因個人因素請假」。