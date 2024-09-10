台中國際踩舞嘉年華9月14日登場 首度移師豐原舉行
2024台中國際踩舞嘉年華將於14到15日登場，台中市副市長黃國榮今天表示，今年活動首度移師豐原區舉行，希望結合慈濟宮、豐原火車站及廟東商圈等景點，將人潮帶到豐原。
台中市政府今天召開市政會議，市府觀光旅遊局長陳美秀以「2024台中國際踩舞嘉年華」為題進行專案報告。她指出，今年活動有5大吸睛亮點，包含「在地應援」、「趣味共舞」、「踩舞到國際」、「商圈共好」及「地方慶典」，邀民眾到台中旅行，享受慶典氛圍。
陳美秀表示，其中「在地應援」邀請鐵四帝文化藝術團隊帶來台灣味「家將街舞」，結合中信兄弟的韓籍啦啦隊員邊荷律表演甜美可愛舞蹈，帶給民眾全新視覺饗宴。
在表演團隊部分，陳美秀說，這次共有15個國內外表演團隊輪番上陣，包括7個國際團體、5個台灣表演團隊及3所台中青年學子舞團，國際團隊有來自日本、韓國、越南、泰國等國家，更邀請來自立陶宛的專業舞團，就是希望讓民眾不出門也能環遊全世界。
黃國榮指出，過去踩舞嘉年華活動都在市區舉辦，今年首度移師到豐原區，希望將人潮帶到豐原，結合慈濟宮、豐原火車站及廟東商圈等熱門景點，以「慶典經濟」帶動當地旅遊消費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言