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台中國際踩舞嘉年華9月14日登場 首度移師豐原舉行

中央社／ 台中10日電

2024台中國際踩舞嘉年華將於14到15日登場，台中市副市長黃國榮今天表示，今年活動首度移師豐原區舉行，希望結合慈濟宮、豐原火車站及廟東商圈等景點，將人潮帶到豐原。

台中市政府今天召開市政會議，市府觀光旅遊局長陳美秀以「2024台中國際踩舞嘉年華」為題進行專案報告。她指出，今年活動有5大吸睛亮點，包含「在地應援」、「趣味共舞」、「踩舞到國際」、「商圈共好」及「地方慶典」，邀民眾到台中旅行，享受慶典氛圍。

陳美秀表示，其中「在地應援」邀請鐵四帝文化藝術團隊帶來台灣味「家將街舞」，結合中信兄弟的韓籍啦啦隊員邊荷律表演甜美可愛舞蹈，帶給民眾全新視覺饗宴。

在表演團隊部分，陳美秀說，這次共有15個國內外表演團隊輪番上陣，包括7個國際團體、5個台灣表演團隊及3所台中青年學子舞團，國際團隊有來自日本、韓國、越南、泰國等國家，更邀請來自立陶宛的專業舞團，就是希望讓民眾不出門也能環遊全世界。

黃國榮指出，過去踩舞嘉年華活動都在市區舉辦，今年首度移師到豐原區，希望將人潮帶到豐原，結合慈濟宮、豐原火車站及廟東商圈等熱門景點，以「慶典經濟」帶動當地旅遊消費。

團隊 火車站 豐原

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