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中秋節烤肉 台中響應減碳僅開放2場地

中央社／ 台中10日電
台中市清水區鰲峰山公園烤肉區。圖/台中市政府提供
台中市清水區鰲峰山公園烤肉區。圖/台中市政府提供

中秋節將至，烤肉已成應景活動，台中市政府今天表示，為平衡環保與市民需求，僅開放清水區鰲峰山公園烤肉區及北屯區中正露營區2處場地可烤肉，其餘公園、綠地及園道全禁止。

17日就是中秋節，台中市副市長黃國榮今天在市政會議中鼓勵市民，以賞月、品嚐月餅和柚子代替傳統烤肉活動。

黃國榮指出，為平衡環保與市民需求，今年延續常態規劃，限定開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」2處場地供市民烤肉。其他公園、綠地及園道全面禁止烤肉及野炊，呼籲市民一起減碳愛地球。

台中市建設局長陳大田表示，台中市有多處優美的賞月景點可供市民遊憩，包括中央公園、望高寮公園、秋紅谷公園、湧泉公園、后里森林公園、鰲峰山公園及坪林森林公園等。歡迎市民及全台遊客攜家帶眷一同到台中賞月，享受公園環境與月光下的自然美景。

陳大田認為，響應淨零碳排與綠色生活理念，如有烤肉需求，建議使用電烤盤或選擇無煙木炭、炭精、椰子纖維與天然黏著劑製成的環保木炭，減少碳排放，共同守護清新宜人的中秋賞月環境。

建設局說明，依據「台中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例」相關規定，公園內禁止搭設帳篷、營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮等行為，違者將依自治條例規定處新台幣1200元至6000元罰鍰，建設局將於中秋節期間派員加強巡查。

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