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改善外埔區主要道路 蔡其昌爭取中央千萬經費下月動工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔區主要道路老舊破損，立委蔡其昌今天邀集內政部國土管理署、交通部公路局等單位會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供
台中市外埔區主要道路老舊破損，立委蔡其昌今天邀集內政部國土管理署、交通部公路局等單位會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供

台中市外埔區主要道路老舊破損，立委蔡其昌今天邀集內政部國土管理署、交通部公路局等單位會勘，爭取總經費1100萬元要改善外埔區重光路26巷、中山路及永豐里永眉路等路段，預計下月動工，年底完工。

台中市議員施志昌、台中市建設局、交通局、養護工程處、外埔區公所主任秘書白植杰與外埔國民中學等單人人員共同會勘。

立委蔡其昌表示，這次到外埔區會勘道路改善工程，雖然這幾條都是中市府管轄道路，但因為地方政府預算不足，等待改善總是遙遙無期，因此自己在中央先爭取編列專案預算，協助地方政府做道路改善，只要市府公所積極提案，他一定全力爭取預算回來建設，讓道路更加安全、好行。

蔡其昌說，現在中央針對道路改善的標準，已經不僅是路面重新刨鋪，還包含行人友善空間重新規畫、標線標誌改善及增加防滑係數，還有孔蓋下地、交叉路口危險改善等都會一併施作，未來完工後，位於外埔區街上鬧區的重光路26巷、中山路及永豐里農夫市集前的永眉路，將會獲得很大的改善。

台中市議員施志昌表示，台中市政府每一年編列道路改善的預算很少，除了縫縫補補、道路補丁，要等到整條道路全面改善的機會微乎其微，很感謝蔡其昌委員向中央爭取預算，才能順利來推動外埔區主要道路整體改善，市府配合款的部分自己也會在議會強力要求到位，盼盡快完工讓鄉親有條安全的道路。

外埔區永豐里長洪俊義說，這次永豐里永眉路道路改善主要位於農夫市集前，感謝立法委員蔡其昌爭取周邊包含桐花步道、觀景台等建設，每逢週末皆吸引大量人潮前來，市集前老舊破損的道路亟需改善。

外埔區公所主任秘書白植杰指出，此次由公所提案兩項道路改善工程，其中外埔區重光路26巷、中山路道路改善經費約800萬，改善長度約1公里，另外永豐里永眉路由中央全額補助300萬元進行改善，總經費為1100萬元。

台中市 永豐 蔡其昌

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