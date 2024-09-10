斥資5億！南投引進氦氣球險卡關 縣府：已與中央達共識

南投縣政府斥資5.22億元在草屯打造「九九峰氦氣球樂園」，預計2026下半年開園升空。唯中央與地方對氦氣球是否為航空器的認定不同，申請一度卡關。縣府表示，與中央研商已取得共識，將輔導該府在1年內完成申請，力求如期營運。

草屯九九峰範圍廣大，擴及台中霧峰、太平，視野開闊景觀優美，縣府規畫發展空域觀光，引進氦氣球載客升空，直上150米高空俯覽山脈及烏溪沿線景致，單趟至少可搭載15人，將是全台首座氦氣球遊憩園區，預計2026年下半年開園。

而九九峰遊憩園區開發案於2022年10月開工，其園區建築及基礎工程預計明年3月就能完竣，但氦氣球採購建置卻在向民航局申請自由氣球適航證明，雙方對航空器的認定出現歧異，導致氦氣球申請與準備作業卡關。

經了解，飛航相關法規中的「自由氣球」是指非藉由機械推動輕於空氣的載人航空器，但因縣府引進的氦氣球包含球體及機械設備，且是由機器收放鋼索控制氦氣球升降，民航局因此認為非屬民用航空法的航空器，因此被中央打了回票。

對此，縣府表示，上月27日已由立委游顥邀集民航局、國土署、營建署等協調氦氣球及基礎設施管理事宜，但因氦氣球非傳統的民用航空器，尚無相關法源規範，初步討論將以空域、地面設施分工協助相關申請，盡快完成審查並取得核可。