豐原百年大醮暖身 14日下午6輛藝閣花車將踩街

今年適逢豐原慈濟宮舉辦甲辰年科五朝清醮盛事大典，台中市政府也將在豐原舉辦台中國際踩街嘉年華會，9月14日下午2時30分起豐原街道很熱鬧，活動當天6輛藝閣花車踩街，今天開記者會中說明真人藝閣花車踩街行程。

福愛扭蛋贊助企業洛克馬企業董事長邱詠奇、豐原區公所區長洪峰明、慈濟宮主委陳誌鋒、慈興宮主委張銘凱今天介紹真人藝閣踩街仙子豐原在地里長張鳳茹、慈興宮主委夫人郭萩筑及知名主持人陳嘉文等人登場，踩街隊伍將在5處地點發送扭蛋賜福，企業界全數贊助6000份獎項送給現場民眾。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，根據豐原地區耆老回憶，早於日治時期至台灣光復初期真人藝閣遊行亦盛行於豐原地區，每逢神祇聖誕繞境或國慶遊行，可見由民間自發組團表藝參加。

民國77年由全國辦理真人藝閣之首的北港朝天宮，率領藝閣車隊蒞臨豐原慈濟宮旋即於豐原市區遊行，沿途發贈平安糖或結緣物品，所到之處萬人空巷。為保留傳統文化並結合現代元素，適逢豐原迎接百年大醮之際再次回溯古時候回憶舉辦真人藝閣踩街活動，營造嘉年華會氣氛與市民同樂製造醮典聲勢高潮。

喬扮仙子表演者大湳里長張鳳茹表示，這次真人藝閣踩街活動以6輛識別花燈車分別代表總壇聖母壇、東區三官壇、南區天師壇、西區 觀音壇、北區北極壇、中區玉皇壇為前導；壓軸3輛真人藝閣花車主題為蟠桃盛會、仙女下凡、鬼滅之刃，傳統結合現代戲目充滿著大量與民眾的互動。

在藝閣上的表演者，會從藝閣車上拋投以扭蛋包覆贈品、布偶等，拋投這些福愛扭蛋增加熱鬧的互動，也是民眾間的祝福。沿途撒贈物品外另增加5處定點 1豐原大湳慈興宮(豐原區三豐路2段88號) 2豐原家樂福(豐原區建成路) 3豐原區公所旁(豐原區育仁路) 4豐原慈濟宮(豐原區中正路179號) 5豐原區中正路/向陽路口。