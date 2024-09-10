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日月潭萬人泳渡9月15日登場 許淑華提醒泳者互助勿硬撐

中央社／ 南投縣10日電

日月潭萬人泳渡15日登場，縣府今天辦理祈福儀式，南投縣長許淑華提醒泳者，泳渡過程互相照顧協助，若身體不適請立即尋求協助、不要硬撐，也祝所有泳者超越自己、挑戰成功。

第10屆日月潭公開水域游泳錦標賽、第42屆日月潭國際萬人泳渡先後於14日、15日登場，縣府今天在日月潭朝霧碼頭舉行泳渡前祈福儀式，由許淑華主祭開香，南投縣政府教育處長王淑玲、魚池鄉長劉啟帆等人出席，眾人虔誠上香祈求泳渡圓滿成功、過程平安順利。

許淑華致詞表示，泳渡活動每年精進創新，今年以泳出健康、安全第一等為活動最大目標，共同打造國際級運動賽事，14日先辦理日月潭游泳錦標賽，萬人泳渡15日登場，今年共2萬2606人報名，預料吸引近5萬名泳者及家屬到南投，前總統馬英九也將第11度挑戰自我。

教育處表示，大會為提升活動安全，縣府動員消防局、警察局、衛生局全力協助，主辦單位埔里四季早泳會今年特聘中華民國大型活動緊急救護協會加入活動團隊，規劃緊急醫療後送動線、遴聘醫師、護理人員支援，並在起點朝霧碼頭、終點伊達邵碼頭、轉送點九龍口設置醫護站，並請多個單位維護水上安全。

日月潭 許淑華

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