影／八八蟠桃盛會立院正副院長到場祝賀 顏清標不同台因為「熱」

中華玄門總會、中華玄門法師總會，今天在玉敕封神台谷關大道院舉辦「八八蟠桃聖會」，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、立委楊瓊櫻等人到場祝賀，鎮瀾宮董事長顏清標也到場，他獨自進入參拜，被問到為何不和來賓們同台，顏清標說要同台需再穿全套禮服，天氣很熱。

台中市議員吳瓊華、大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天和來自全國各地百來間宮廟，上萬人齊聚為瑤池金母賀壽。

中華玄門總會表示，感謝全國各地母娘信徒，回家團圓，一起向「無極混元三聖大天尊」、「瑤池金母大天尊」恭賀萬壽。玄門總會、玄門法師總會行使儒道釋耶回五教皈元大道封神天命，廣結善緣尊重每種法門，有宗無派、有教無別、有道無牆，所行正法所尋正念則可以共辦法會，法事用儒道釋三教科儀辦理，為利益蒼生、陰陽兩利、為國為民祈安錫福。