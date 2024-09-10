中捷賠35億再增資20億 議員：不能把虧損視為當然

台中捷運綠線從2021年4月25日通車至今3年半，連年虧損，資本額35億元預計明年初用罄風險，無法支應未來營運，交通局今在市政會議提案「中捷調增額定資本額評估計畫」共增資20億元，從明年度開始分3年提撥，累計資本額將達55億元。中捷指出，今年度虧損可控制在5億內，在捷運藍線興建完成前，增資維持財務穩定，開源節流期早日自負盈虧。

台中捷運通車3年半，市政會議通過「中捷增資計畫」均由市庫負擔。中捷預估明年虧損達到6.2億元，最初35億資本額所剩無幾，交通局指出，台中捷運目前僅有綠線，如其他縣市捷運一樣，初期要達到收支平衡確有困難，中捷全力開源節流，35億資本額能撐到明年初，後續需增資支持營運，市政會議通過分3年共增資20億。

民進黨議員陳淑華指出，中捷依虧損狀況，到明年就會把額定資本額35億吃掉，為良好營運，財務必須有所因應。陳淑華說中捷再增資20億，累計資本額將達到55億，中捷的財務規劃應符合公司治理原則。中捷因最近一年跨運具月票政策，運量略有增加，但還是沒有達到原來財務規劃的預估運量，虧損在預期內，但從最近幾次中捷安全事件，未來有必要加強擴大安全的投資。

國民黨議員楊大鋐說，台中市目前捷運路網未完成，未來捷運藍線、橘線、屯區捷運都規劃中，綠線目前雖虧損，但路網必須完整，未來營運才能正常化。

民進黨議員林祈烽說，捷運肩負區域發展及公共利益，雖不宜過分計較盈虧，但也不把連年虧損視為當然，路網尚未建構一定規模前，中捷應更盡力開源節流，加強各站轉乘運具的便捷性，另參考北捷、高捷等引進知名圖文作家，推聯名彩繪列車及相關周邊商品或大型活動交通聯票等，多方行銷吸引民眾搭乘意願，否則市庫再如何挹注增資，填埔不了中捷這個大錢坑。

台中捷運綠線去年日平均運量3.6萬人次，今年到4月已成長到4.28萬人次，交通局指出，中捷預估沿線建案、大型開發案陸續完工，人口紅利及商業活動等因素，中捷評估明年日運量可提升到4.9萬人次，另有廣告、客運、租賃收入共5.2億，扣除營業成本等支出預估11.4億，明年虧損約6.2億元， 比今年減1.1億。

中捷指出，資本額是台中捷運為達營運及利潤成長目標所需運用的資金，公司將積極推動辦理資本額調增計畫，並透過市府逐年預算提撥進行增資，以支應營運必要開銷並改善台中捷運公司財務體質，相關資本支出及營業支出若無依本計畫挹注資本額，將影響公司整體營運。