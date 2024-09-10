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彰化縣人口跌破123萬 再3年恐跌破120萬升格更無望

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣到8月底為止，人口跌破123萬人，為122萬9835人，較7月底的123萬1000人，減少1165人，主要是台中市磁吸效應。記者劉明岩／攝影
彰化縣到8月底為止，人口跌破123萬人，為122萬9835人，較7月底的123萬1000人，減少1165人，主要是台中市磁吸效應。記者劉明岩／攝影

依內政部統計各縣市到8月底的人口數，彰化縣人口數已跌破123萬人，為122萬9835人，較7月底的123萬1000人，減少1165人，如果依此每月千餘人口流失，估計彰化縣在3年內會跌破120萬人大關，距升直轄市的125萬人門檻越離越遠。

彰化縣是六都以外第一大縣，彰化縣人口數在1971年破百萬，到1971年達131萬5034人最高峰，隨後逐年下降，到2010年減到130萬7286人，到2022年4月人口數124萬9807人，首度跌破125萬大關，跌落升格直轄市的125萬人門檻，原本兩名副縣長編制也減為1人，而且跌勢不絕，到2023年11月再跌破124萬人。

據內政部統計，就縣市人口的增減，今年8月與去年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.89%，其次為新竹縣0.85%，再其次為台中市0.51%；至於嘉義縣反而減少1.04%，其次為彰化縣減少0.96%，再其次為南投縣減少0.87%。

彰化縣到今年八月底的人口數為122萬9,835人，較上月底123萬1000人，減少1165人，其中男性62萬3424人、女性606,411人，遷入人數2941人較上月2813人增加128人，但遷出人數3865人較上月3623人增加242人，出生人數715人較上月726人減少11人，死亡人數956人較上月1108人減少152人。

縣府官員指出，目前多數縣市人口均有流失趨勢，彰化縣的人口流失，不外乎出生率降低，以及老人人口比例高，加上受六都磁吸效應，因就業及就學、社會福利因素，致遷出比遷入多，才造成人口逐年遞減。縣府已努力招商引資、交通建設積極推動中，積極創造適合就學、就業、就養的生活環境，並打造適合年輕人在地發展空間，讓更多的青年返鄉，未來人口增長指日可待。

民進黨籍縣議員莊陞漢認為，台灣的區域發展呈現畸形現象，尤其是六都因為坐享較多資源及發展遠景，均造成鄰近縣市磁吸效應，像屏東與高雄、彰化與台中、嘉義與台南都有相同情形，誰來做縣長都很難去改變，除非有特定產業形成聚落，吸引大量就人口，但整體而言，中央還有必要針對區域發展的定位與資源分配做出調整，尋求能改變。

彰化縣到8月底為止，人口跌破123萬人，為122萬9835人，較7月底的123萬1000人，減少1165人。圖／彰化縣政府提供
彰化縣到8月底為止，人口跌破123萬人，為122萬9835人，較7月底的123萬1000人，減少1165人。圖／彰化縣政府提供

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