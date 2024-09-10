台中捷運增資20億獲市政會議通過 分3年編列

台中市政府今天在市政會議中通過台中捷運公司增資20億元的提案，由於中捷原來的35億資本額，到114年初即有用罄之虞，將增資20億元，並分3年逐年編列預算。

台中市政府今天召開市政會議，由於市長盧秀燕請假，而由副市長黃國榮主持，會中討論「台中捷運公司調增額定資本額評估計畫書」草案，並獲市政會議通過，將與114年度總預算案一起送台中市議會審議。

中捷在計畫書中指出，台中捷運目前額定資本額為35億元，扣除累計虧損及113年度必要營運支出後，預計114年初實收資本額即有用罄風險，恐無法支應未來年度營運各項資金所需。

中捷表示，為了支應用人費用、水電費用、維修保養物料費用、清潔保全費用及其他營運費用等開支，擬於民國114年到116年、3年度增資20億元，其中114年編列6億元，115年及116年各編列7億元，預算來源都由市庫逐年編列預算經費。

對於後續營運，中捷指出，將持續透過周邊社區、學校及景點，將台中捷運文化與在地聯結，藉由各種活動，讓台中捷運不僅只是提供民眾優質、便捷運輸服務，也能融合在地特色，成為台中市民好鄰居，發揮捷運生活圈價值。