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台中市民廣場違規攤販欠罰款 限期19日繳清

中央社／ 台中10日電

台中市政府建設局今天表示，有攤商違規占用台中市西區「市民廣場」草皮賣商品，積欠罰鍰超過新台幣15萬元，限期19日前到法務部行政執行署繳清。

建設局長陳大田表示，市民廣場假日常有大批人潮，吸引多組不法攤商長期違規占用草皮賣玩具等，並以脫產方式拖欠大量罰鍰，企圖逃避執行風險，且仍持續到場擺攤營業。

陳大田說，市府依法向行政執行署聲請強制執行，由建設局、市府法制局與警察局等與行政執行署合作，分批到義務人住所執行。

建設局表示，8月19日首批次強制執行作業後，當週假日已無非法攤販設攤，但隔週六晚間林姓攤販仍占用草皮賣玩具，且經查為累犯及積欠大量罰鍰，由行政執行署列為強制執行優先對象。

建設局說，林姓義務人目前積欠15萬餘元未繳清，昨天由行政執行署率市府團隊前往住所說明欠繳情形，並經林姓義務人同意後，確認玩具庫存情形，當場查封泡泡槍、風箏與竹蜻蜓等數組，行政執行署已當場通知林姓義務人限期19日前繳清積欠罰鍰，否則將依程序拍賣查封物品。

建設局表示，將持續不定期稽查，如果發現攤商進駐市民廣場，將優先勸導；不聽勸導者依台中市公園及行道樹管理自治條例，處1200元到6000元罰鍰。

台中市 強制執行 攤商

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